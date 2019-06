“Esto es simplemente un problema que se resume así: cuando usted contrata gente que no son formadores para que trabaje sus selecciones menores, pues se nota en los resultados. En Costa Rica no hay formadores y ahora estamos sufriendo. Aquí en Costa Rica tenemos técnicos especialistas en formación y los desaprovechamos, no debemos traer gente de afuera. Acá está Carlos Watson, Rónald González; ellos sí saben formar”, analizó.