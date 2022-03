La estadística de la que se habla muy poco sobre últimos duelos entre Alajuelense y Herediano

Jonathan McDonald, Bernald Alfaro y Giancarlo González podrían reencontrarse este miércoles en la cancha. (JOHN DURAN)

Albert Rudé prefiere no fijarse mucho en las estadísticas sobre lo ocurrido en partidos anteriores y su firme intención es que Alajuelense se mantenga en la cima del Apertura 2022.

Es posible que Jafet Soto tampoco lo haga, o que esa cifra sea hoy lo que menos le interese, ante la urgencia que tiene de que su equipo reaccione luego de ocho partidos sin victorias tras adjudicarse la corona del certamen anterior.

Sin embargo, en la víspera de un duelo que se ha vuelto muy efervescente en el fútbol nacional no está de más echarle un vistazo a lo que ha pasado en los últimos encuentros entre Alajuelense y Herediano.

Si se echa el casete atrás, existe una estadística de la que se habla muy poco, a pesar de la fuerte rivalidad que se ha desatado entre estos dos equipos en los últimos años.

¿Sabía usted que el Team tiene 13 pulsos consecutivos de no derrotar a la Liga?

La última vez que los florenses le ganaron un partido a los rojinegros fue en el juego de ida de la gran final del Apertura 2019. A partir de ahí se contabilizan 7 empates y seis triunfos de Alajuelense.

Eso es un ingrediente más para presagiar un buen juego este miércoles, a partir de las 8 p. m., en el Colleya Fonseca, porque a pesar de la diferencia que existe en la tabla, los dos equipos están obligados a ganar.

La Liga tiene 15 puntos en ocho presentaciones y en este momento supera en 10 unidades a Herediano. La diferencia es amplia y aunque para algunas personas eso no importa, porque con el formato actual del torneo lo que vale es clasificar, la realidad va más allá de eso.

El partido de este miércoles presenta un trasfondo distinto para ambos equipos. En el caso de los florenses, acaban de perder a Jeaustin Campos como entrenador, debido a esa racha en la que apenas contabilizan 5 puntos de 24 posibles.

Para la Liga, es el termómetro al que se somete jornada a jornada, en el que un paso en falso levanta un polvorín, como ya le sucedió hace unos días.

Para este juego, es común leer en redes sociales el temor de aficionados de que Alajuelense otra vez no gane contra un rival tradicional.

Sin embargo, Albert Rudé tiene un mensaje para esos seguidores que no terminan de convencerse con el proyecto, que no creen en él como técnico y en lo que sus jugadores hacen.

“Yo todas las opiniones las respeto, las comparta o no las comparta, las respeto todas al 100% y yo lo único que puedo hacer es enfocarme en mi trabajo para ganar este partido, para ganar los partidos que siguen, para mantenerme en la punta de la tabla, para clasificar al equipo y para ganar la 31″, afirmó el español.

Además, dijo: “Es que solamente puedo hacer eso, ese es mi trabajo, ese es mi objetivo, por eso me firmaron y yo estoy enfocado en eso y espero y deseo de corazón darle a la afición lo que todos queremos”.

Lidiar con la presión y la exigencia no es algo que incomode a Rudé. Inclusive, tampoco lo sorprende que con las derrotas consecutivas ante Saprissa y Sporting FC, algunos aficionados pidieran su cabeza.

“Yo llevaba mucho tiempo siguiendo a la Liga y sabía a dónde venía. Cuando dije que sí sabía a dónde venía, sabía de la exigencia de este proyecto, de los objetivos que tiene y estaba dispuesto a lanzarme de cabeza por ello y eso implica muchas cosas. Yo las acepté desde el primer día y las acepto hoy en día también”, citó.

Dijo que él seguirá en su línea y que tiene muy claro que el club lo contrató para quedar campeón y tratará de hacerlo.

“Me voy a dejar la vida para hacerlo. Habrá partidos que jugaremos mejor, habrá partidos que no jugaremos tan bien, habrá partidos que podremos ganar, habrá partidos que no los podremos ganar por las circunstancias que sean, pero yo me mantendré con el objetivo que es intentar salir campeón, que es lo que quiere la afición, la directiva, el grupo de jugadores, el cuerpo técnico y todos”.

Asegura que el liderato general es trascendental porque por el formato del torneo da una ventaja deportiva y la Liga lo quiere sí o sí, “porque puede ser clave en las instancias de playoff’.

De momento él se centra en esta visita de Alajuelense a Herediano y señala que la clave de los manudos será la competitividad de verdad.

“No creo que nos alcance con jugar bien. O competimos a muerte o vamos a sufrir, porque yo he visto a este equipo como compite y lo hace muy bien. Nosotros tenemos que estar mínimo a su altura para poder competir y sacar los tres puntos. Va a ser un partido muy duro, lo sabemos todos, pero estamos enfocados en competir al máximo y sacarlo adelante”, finalizó.