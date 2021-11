La emoción de volver al Ricardo Saprissa puede provocar hasta lágrimas

“Así como lo ha estado manejando Saprissa, que será el segundo mejor día de su vida, la verdad no está alejado de la realidad, porque realmente uno sí estaba esperando muchísimo por volver al estadio, más viendo en Europa y Suramérica, donde los estadios están llenos. Volver a vivir esas experiencias y emociones significa mucho”.

Esa es la explicación de Bryan Ramos sobre el esperado regreso a la Cueva del Monstruo, este sábado ante el Sporting FC (8 p. m.), luego de 20 meses sin poder vivir esa adrenalina debido a la pandemia. Él es uno de los miles de seguidores del conjunto tibaseño que irán al estadio, pero sus palabras seguramente representa a gran parte de estos.

Pensar en pisar nuevamente ese reducto provoca todo tipo de emociones en la afición saprissista, incluso emociones que llegan hasta las lágrimas. Hay sentimientos de nostalgia, alegría, ansiedad y mucha ilusión, los cuales aparecen desde ya y seguramente se mantendrán durante varias horas en Tibás.

Para algunos puede sonar descabellado pero llorar al momento de tener el campo asegurado para ir al juego es algo real. Le pasó a Juan Diego Arias, socio morado y quien el miércoles quedó de almorzar con un amigo para luego estar a la hora pactada revisando el correo y reservar su espacio.

Por ahora solo los socios podrán asistir al estadio y la institución lo hizo mediante registro electrónico. Mediante un link enviado por correo electrónico, las personas debían suministrar número de folio, datos personales y luego recibirían una confirmación.

El proceso, aunque fue claro, generó tensión. Al menos así fue para Arias, porque la hora en que se enviaría el link era a las 3 p. m., pero hubo un atraso de unos 20 minutos.

“Fue una ilusión apenas nos llegó, al principio se quedó pegado, y yo decía ‘no puede ser que me pase esto’, pero luego logré escoger los campos, que para ser sincero escogí los primeros que vi, no me fijé en bloque ni fila, nada, solo escogí. Cuando me llegó confirmación se me salieron las lágrimas y me imagino que el sábado seremos muchos a los que nos saldrán las lágrimas”, contó el morado de 28 años.

Saprissa vs Cartaginés - Jornada 14 El último partido de Saprissa con afición en su estadio se dio el 7 de marzo de 2020, en juego correspondiente a la jornada 14 del Torneo de Clausura 2020 ante el Cartaginés. (Mayela Lopez)

Para Gabriela Cabalceta también hubo algo de estrés en el proceso, sobre todo por ser la primera vez de esta modalidad y la incertidumbre de saber si podría asegurar su entrada.

“Sabemos que hay medidas que debemos de tomar, que aunque volvamos ya no va a ser igual, pero igualmente espero que este regreso también motive a los jugadores y a todos los que somos aficionados del fútbol y llevamos al equipo en el corazón. No hay duda de que nos hace falta volver al estadio.

“Será muy emocionante y hasta nostálgico. Volver a estar ahí y poder celebrar un gol (o varios) y supongo que para los jugadores también va a ser muy emotivo volver a sentir el apoyo y la cercanía de la afición”, mencionó.

Cabalceta no se equivoca, porque los jugadores también parecen estar deseos de tener ese reencuentro con los seguidores. Christian Bolaños está seguro que las 5.000 personas que tienen permitido ingresar a la Cueva se harán sentir.

“Van a venir con energía positiva para ver a su equipo y nosotros necesitamos ese calor, habíamos dejado de ser jugadores de fútbol y uno necesita esa presión, tener ese apoyo, correr por el aficionado; muchas veces uno hace un esfuerzo porque la afición está apoyando. Contento de que regresen y vamos a darlo todo”, expresó.

Así como lo dice el ídolo morado lo siente también Bryan Ramos, quien sabe que desde el día uno habrá presión hacia el equipo, como suele suceder incluso cuando los seguidores están lejos.

“Creo que nuestra presencia los va a motivar, para nadie es secreto que la afición de Saprissa es muy exigente pero es la que más apoyo mete, creo que ellos todavía están más contentos que nosotros”.

Habrá lágrimas, dice Juan Diego, pero también mariposas en el estómago.

“Es difícil de explicar, es cierta esa frase que dice que solo el que lo siente lo entiende. Es una alegría inmensa, es como ser niño otra vez, como la primera vez que uno iba al estadio”.

Los aficionados deben tomar en cuenta ciertas consideraciones para volver a la Cueva. Los horarios de ingreso por localidad serán funcionarán así: sombras a las 5:30 p. m.; plateas y sol a las 6 p. m. y media hora después será el turno de palcos.

El día del partido deben presentar su boleto en el celular o impreso, la cédula de identidad y el código QR de esquema completo de vacunación. Además deben utilizar mascarilla dentro del estadio en todo momento y respetar las indicaciones de salida una vez finalizado el juego. No se permitirá el ingreso consumo de alimentos.

