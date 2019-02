“Es el ímpetu que a uno lo caracteriza, la garra de querer empatar. No nos gusta perder, en lo personal no me gusta perder. Se trató de ir al frente, volví a ver hacia la banca, para ver si el cuerpo técnico me avalaba la ida al frente. El profesor (Hernán) Torres en su seriedad no me dijo nada, pero vi que los compañeros de la banca me dijeron que sí, que fuera para el frente”, indicó Pemberton.