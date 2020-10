“Lo más increíble fue cuando me tocó volver a jugar a los 10 meses, me tocó enfrentarme a ese pasado porque jugué contra el mismo equipo y me marcó el mismo jugador; el choque de emociones fue fortísimo porque se me vino todo encima en el pensamiento, yo reviví en segundos una infección de placas, el rechazo de tornillos, todo...”, añadió.