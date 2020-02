“Yo vengo llegando, no he hecho pretemporada, me he perdido cosas en cuanto a lo táctico que para eso son estas semanas largas. Alex ya lleva más tiempo y ya sabe cómo se juega mejor en esa posición en este equipo. A mí el técnico me pide ofensivamente que vaya para el frente y defensivamente que me entregue a ayudar”.