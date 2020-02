“Estar en San José me ayudó a cumplir con mis metas deportivas y académicas, pero no fue fácil. Recuerdo que me tocó jugar entrenar en La Sabana, a oscuras, sin luz eléctrica. Aún no entiendo cómo lo hacíamos, pero lo importante era que deseábamos jugar. Allí me di un golpe en la rodilla derecha, en la gradas de la cancha de softbol. Todavía tengo la cicatriz”, recordó Alemán entre risas.