La camiseta 100 de Ariel Rodríguez casi vuelve locos a los estadígrafos

Que no son 100 goles, que las cuentas no dan ni sumando toda su carrera en Primera División o que si estaba contemplando hasta las anotaciones en el exterior. Ariel Rodríguez sacó una camiseta con el 100, luego de marcarle al Puntarenas FC y casi vuelve locos a los estadígrafos del país.

La verdad es que esos 100 festejos sí corresponden a su paso por Saprissa. Sin embargo, Ariel maneja una cifra un tanto diferente a la de los especialistas en números. El delantero suma los tantos en torneos locales, copas nacionales y competencias internacionales.

Ariel Rodríguez mostró con mucho orgullo la camiseta que Saprissa le preparó con el número 100, por su centenar de festejos con los morados. (Alonso Tenorio)

“Que se pongan vivos, porque no llevan bien la cuenta”, dijo en broma el atacante sobre los datos de los estadígrafos.

“Según mis cuentas”, dice Ariel, “son 100 goles en torneos oficiales con Saprissa. Me siento sumamente contento, puede parecer sencillo, pero no lo es. Requiere un esfuerzo enorme. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que un jugador de Saprissa alcanzó los 100 goles con el club, y ahora me tocó a mí. Esto queda y espero poder sumar muchos más”.

En el registro de Rodríguez estarían 83 festejos en Primera, seis en Copa, uno en la Supercopa y 10 en Concacaf. Precisamente, esta discrepancia podría explicar las divergencias con figuras como Cristian Sandoval, de Teletica Radio, o Martín Soto, de Tigo Sports.

El Morado tomó esto con buen humor, y sus “reclamos” carecieron de conflicto. Incluso, reveló que su hermano es quien lleva un registro detallado de sus anotaciones. Ambos son meticulosos en este aspecto, sin que nada se les escape. Incluso, dijo luego de militar con Santos, Puntarenas, Belén y la S contabiliza 97 dianas en la máxima categoría.

Eso sí, esos 100 con la S nadie se los quita, motivo suficiente para celebrar. La mayoría de los jugadores conmemoran el centenar de goles cuando son exclusivamente en Primera. No obstante, Rodríguez eligió un camino diferente.

“Quiero dedicar esto a mi esposa, mis hijas, mi mamá, mi papá, mi hermano y toda mi familia, quienes siempre me han respaldado desde que empecé a jugar. Además, quiero felicitarme a mí mismo, aunque parezca extraño. Siempre he buscado ser profesional, y aunque ha habido altibajos, esto demuestra que he hecho un buen trabajo”, añadió.

El gran mérito del delantero radica en que, pese a haber pasado cuatro años y medio en Tailandia y seis meses en Vietnam, ha sabido ganarse un lugar entre los atacantes más destacados de Saprissa, reconocido por la afición.

En la presente temporada, suma un gol en el Torneo de Apertura 2023, dos en la Copa Centroamericana y uno en la Supercopa. Sin embargo, su principal objetivo es consolidarse como titular y mantener ese puesto. Aunque ha enfrentado desafíos debido a lesiones, por ahora está libre de dolencias y en plena forma.