La cabeza de Brandon Aguilera

¡Qué noche la de anoche!, diríamos popularmente. La Selección Nacional de Costa Rica cerró de una forma inmejorable la segunda vuelta de la eliminatoria rumbo a Catar 2022 donde los protagonistas fueron los jóvenes.

Todos tuvieron una excelente presentación, pero el nombre de Brandon Aguilera es el que resalta en esta ocasión en el colectivo junto al de Anthony Contreras.

Sobre Brandon, quiero detallar algunos puntos importantes que, considero, lo catapultan al nivel que presenta en la actualidad.

Personalmente conozco casos de muchachos a los que les llega la oportunidad de jugar en el primer equipo de la institución a la que pertenecen y, con pocos minutos de juego, consideran que tocaron la gloria y que revuelcan al mundo con sus pocas carreras en una cancha.

Ejemplos, sobran y ustedes, estimados lectores, lo saben bien.

El punto alto del jugador protagonista en la victoria ante Estados Unidos tiene dos características que pocos dejan ver a esa edad: la cabeza clara y los pies en la tierra. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, quiero detallarles por qué Brandon Aguilera se sale del molde, sin olvidar a nombres como el de Ian Lawrence o Carlos Mora que tienen el mismo perfil.

Sobre Anthony Contreras, como muchos de ustedes, conozco poco. Pero lo que he podido indagar, me da pie que tiene las mismas características.

Brandon solo tiene 18 años, fue formado en la Academia Wílmer López y sus últimos pasos, un aprendizaje que continúa, los da en Alajuelense y ahora a préstamo en la Asociación Deportiva Guanacasteca, donde incluso lo han tratado muy bien.

Este talentoso volante se sale del canasto promedio porque tiene la cabeza “bien puesta”, bien lo dijo el técnico Luis Fernando Suárez.

El principal pilar de Aguilera son sus padres, a quienes dicho sea de paso no tengo el placer de conocerlos, pero les puedo decir desde acá que han formado a un chico excepcional.

Recuerdo que este muchacho salía de cada entrenamiento de manera apresurada porque prácticamente al mediodía debía entrar a clases. No olvidemos que era un colegial que tenía como trabajo jugar al fútbol, esto en medio de grandes jugadores. Muchos a esa edad y en ese contexto, perdieron la cabeza y se olvidaron que estudiar es quizás más importante, porque bien dijo el sabio Luis Fernando Sossa (q.d.D.g) “la carrera en esto es una completa rifa: nos puede ir bien, pero de repente llega una lesión que se trae todo abajo”.

Brandon hace unos meses culminó su paso por el colegio, teniendo claro que la universidad es un tema importante.

Los buenos comentarios de los aficionados y la prensa no lo hacen perder el rumbo, al menos de momento. El oriundo de Naranjo, Alajuela, siempre se caracterizó por ser respetuoso con sus compañeros y, ni que decir, con sus técnicos.

No conozco una mala cara por no ser convocado a un partido o por estar en la suplencia. Incluso, no olvidemos que en el segundo semestre del 2021 jugó en el alto rendimiento debido al gran repunte de su compañero Aaron Suárez.

Tampoco hubo berrinches. El jugador comprendió que para “robarse” un espacio algo faltaba y que debía pelear por eso.

En enero apareció la opción en la ADG y en otros equipos que lo querían a préstamo. En sus planes estaba buscar minutos de juego que le dieran la regularidad que necesitaba para estar en la órbita de Luis Fernando Suárez, quien le seguía la pista desde hace tiempo.

El capitán de la Sub-20 se caracteriza por tener los pies en la tierra, respeta los espacios de los líderes en cada camerino, sabe quien es al día de hoy y no exige nada, es consciente de que las cosas llegan por el trabajo en cancha y no por lo que opinan los periodistas.

Su familia también lo tiene todo claro, en mi paso por Alajuelense, solamente una vez logré coincidir con sus padres, don Bernabe Aguilera y la señora Mariela Zamora. Fue para firmar una extensión de contrato.

Nunca los vi en reuniones con Agustín Lleida para pedir explicaciones del por qué su hijo no jugaba, como otros casos en los que su hijo ya no está en el club.

Tampoco su papá suele ser “amigo” de la prensa. La familia de Brandon lo tiene claro: las cosas llegaran por el buen desempeño en el terreno de juego.

