La autocrítica en Saprissa es dura y llega con más fuerza de uno de sus líderes

Saprissa llegó a ser último en tres jornadas del Torneo de Clausura 2022, en cuatro fue penúltimo e incluso apenas estuvo en zona de clasificación en las últimas dos fechas. Es más, clasificó en el último suspiro y por el castigo en la mesa que pesó sobre San Carlos, con quien igualó en 34 unidades y hasta tenía un gol diferencia desfavorable. Todo esto hace que el pasar a semifinales no se vea como suficiente en la S, para salvar la temporada.

Más allá de que el Monstruo compitió ante Alajuelense y quedó fuera en tiempos extra, los morados son muy duros en su autocrítica y los cuestionamientos llegan con más fuerza de sus líderes.

“Al final no conseguimos lo que queríamos... El torneo a mí no me gustó, entrar en la última fecha y en los últimos minutos prefiero que nunca sea así. Saprissa merece más, estar peleando siempre por el primer lugar y más aún con este formato del torneo que asegura una gran final. Reitero que el torneo no me gustó y aunque sabemos que al entrar somos un equipo fuerte y que sacamos todo, no podemos esperar hasta lo último, sino que desde el inicio debemos hacer grandes partidos”, comentó Mariano Torres.

El técnico Jeaustin Campos reconoció que se deben hacer cambios profundos en la planilla y que necesita cantidad y calidad en el plantel. Incluso, el presidente Juan Carlos Rojas adelantó que tienen futbolistas firmados, como Pablo Arboine, Luis Paradela o Youstin Salas, quienes suenan con fuerza.

Mariano Torres disputó 22 de los 24 partidos de Saprissa en el Clausura 2022, marcó cinco goles y consiguió dos asistencias. (Jose Cordero)

Más allá de estas decisiones, Torres tiene muy claro que la S no puede seguir con cambios abruptos de entrenadores en medio torneo o metiéndose entre los cuatro mejores con remontadas o a los tumbos, el equipo debe comportarse de otra manera, según reiteró uno de los capitanes.

“De verdad que no me gusta entrar de cuarto y en el último partido, es más creo que a la gente tampoco le gusta. Debemos entrar con más tranquilidad entre los cuatro... Estar en el último lugar fue horrible, a mí no me gustó para nada y estoy seguro que a nadie le gustó. Sin embargo, de ese último lugar saltamos al cuarto y ganamos un clásico muy importante, pero tenemos mucho por mejorar, ser autocríticos y que cuando arranque el torneo nos tomemos en serio desde el primer partido y no hasta lo último”, destacó.

Con o sin triunfos deben tomarse decisiones

Los tibaseños tienen dos años sin terminar primeros en una fase regular y en los últimos dos campeonatos salieron cuartos, algo que es inaudito para Mariano Torres.

Si bien en el Clausura 2021 levantaron la copa, no es razón para no hacer los cambios que la dirigencia considere, según el argentino. El líder tibaseño recalcó que no se tiene que tapar lo que está mal con los triunfos o hacer las modificaciones por los traspiés.

“Lo que siento es que las decisiones se deben de tomar por más que uno gane. Si hay cosas por hacer y están convencidos, por más que se gane no se puede tapar todo o esperar hasta que uno pierda. Esta es mi forma de pensar, pero la directiva es la que decide. Algunas veces cuando se gana confunde un poco y no está bueno, pero nunca quiero perder para que se tomen decisiones”, enfatizó el volante de 35 años.

En lo que respecta al entrenador Jeaustin Campos, Torres señaló que: “El técnico agarró al equipo en un momento complicado, no había mucho tiempo para trabajar y esperemos que ahora tenga el tiempo necesario. Igual, lo dije antes, que no es bueno cuando se va un entrenador a mitad de torneo, pero si decidieron eso, nada”.