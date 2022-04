La amenaza de Saprissa es un Herediano con más puntos que Alajuelense en reanudación del torneo

Por todos es sabido que el Torneo de Clausura 2022 es atípico por sus constantes parones, el último de 24 días, y aún queda uno más al finalizar las 22 fechas de la fase regular, todos en beneficio de la Selección. Por esto mismo, hay que ver el certamen desde diferentes ángulos y aunque algunos se quejan por la afectación que genera esta dinámica, hay otros y en especial Herediano, que no pone excusas y ven lo que ocurre como un gran beneficio.

Es más, el Team casi que podría afirmar que ha disputado dos campeonatos radicalmente opuestos en el mismo Clausura 2022 y es que si hacemos una tabla exclusiva de la fecha 11 a la 14, los florenses son líderes absolutos y superan a todos en rendimiento, mientras que si vemos a Saprissa, es el peor y estaría en el sótano.

El ejercicio es fácil de hacer y es que los rojiamarillos ganaron los cuatro partidos que disputaron, luego del espacio que se le dio a la Tricolor para el cierre del octagonal, anotaron 12 goles, apenas recibieron tres y hasta le sacaron cinco unidades de ventaja a Alajuelense y Cartaginés en ese lapso (primero y segundo en la tabla real), con siete puntos en los anteriores cuatro juegos, sin contar los partidos de la jornada iniciada anoche.

Incluso, previo a que se detuviera todo, los heredianos tan siquiera habían ganado un compromiso y ocupaban el penúltimo lugar, pero Jafet Soto aprovechó el espacio que tuvo, en medio de los sobresaltos por la salida de Jeaustin Campos, y le cambió la cara al equipo. Una de las claves también es que tomó a los siete seleccionados y les dio protagonismo, para aprovechar el momento anímico de sus figuras.

En cambio, si se ve la tabla de abajo hacia arriba en el mismo periodo, lo del Monstruo es un desastre, con apenas una unidad de 12 posibles, cuatro tantos conseguidos, 10 recibidos y con un cambio de entrenador de por medio (Jeaustin Campos relevó a Iñaki Alonso). Hasta Jicaral y Gunacasteca sumaron más en ese período (dos y cuatro puntos, respectivamente).

Tabla con los partidos disputados tras el parón:

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos 1. Herediano 4 4 0 0 12 3 +9 12 2. Alajuelense 4 2 1 1 6 3 +3 7 3. Cartaginés 4 2 1 1 7 5 +2 7 4. Grecia 4 2 1 1 5 4 +1 7 5. Pérez Zeledón 4 2 0 2 6 5 +1 6 6. Guadalupe 4 2 0 2 7 9 -2 6 7. Santos 4 1 2 1 4 5 -1 5 8. Sporting FC 4 1 2 1 8 6 +2 5 9. San Carlos 4 1 1 2 5 7 -2 4 10. Guanacasteca 4 1 1 2 6 9 -3 4 11. Jicaral 4 0 2 2 3 7 -4 2 12. Saprissa 4 0 1 3 4 10 -6 1

Obviamente que lo que cuenta es la tabla total de campeonato y no la de un pequeño lapso, pero también es evidente que el repunte del Team y el descalabro de otros como la S repercuten en el acumulado. Por esto mismo, los dirigidos por Soto ahora ocupan el sétimo puesto y apenas están a tres unidades de la zona de clasificación, mientras que el Monstruo, ahora con Campos al mando, cayó al lugar nueve y está a seis de meterse entre los cuatro mejores.

“Creo que todos en Fuerza Herediana, desde que tomamos la decisión de que yo fuera entrenador, nos pusimos una meta y lo que queremos es cumplirla, este partido no será la excepción, tenemos que buscar cómo doblar a nuestro rival del frente, no será fácil, pero son los mismos tres puntos de todas las jornadas. Todos los jugadores están listos, excepto los que tienen sanción por tarjeta”, comentó Jafet.

Tabla del Clausura 2022:

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos 1. Alajuelense 14 8 2 4 24 11 13 26 2. Cartaginés 14 7 3 4 25 20 5 24 3. Guadalupe FC 14 7 2 5 25 22 3 23 4. Sporting FC 14 6 4 4 22 17 5 22 5. Pérez Zeledón 14 5 5 4 15 13 2 20 6. San Carlos 14 5 5 4 17 19 -2 20 7. Herediano 14 4 7 3 19 13 6 19 8. Grecia 14 5 3 6 13 13 0 18 9. Saprissa 14 4 4 6 16 22 -6 16 10. Guanacasteca 14 4 4 6 16 24 -8 16 11. Jicaral 14 2 6 6 12 21 -9 12 12. Santos 14 3 3 8 12 21 -9 12

S y Team en choque clave

Casualmente en la jornada 15 del Clausura 2022 se verán las caras el Saprissa que apenas sacó un punto de 12 posibles tras el parón, contra el Herediano encendido y que llega con un 100% de rendimiento en los mismos cuatro duelos.

El choque de este miércoles en la Cueva (8 p. m.) será clave para ambos, por más que luego resten siete jornadas más. El Team hasta podría meterse en zona de clasificación si suma otra vez más de a tres, mientras que el Monstruo corre el peligro de ver cómo se le despegan más sus adversarios y que se convierta en una misión casi imposible el clasificar.

“Los partidos hay que jugarlos y hay que respetar, es un clásico y vamos a hacerle el honor con la intensidad y orden que venimos trabajando. Con esa actitud que nos ha caracterizado en esta segunda vuelta. Respetando a rival y dándole valor al juego que venimos haciendo”, comentó Jafet Soto.

José Guillermo Ortiz es uno de los responsables del cambio radical del Herediano. El delantero no tenía goles en el Clausura 2022, pero en los últimos dos partidos consiguió tres. (LUIS EDUARTE)

No hay duda que estos dos planteles se conocen muy bien y es que hace muy pocas semanas Jeaustin Campos era el timonel de un Team con el que salió campeón en diciembre. Este es un factor que se toma en cuenta.

“Él (Jeaustin) conoce muy bien a nuestro equipo, las características y desempeño de nuestros jugadores y eso es un factor importante, mas no determinante porque está dirigido por otra persona que pide cosas no diferentes, pero sí estratégicamente distintas a lo que Jeaustin hacía en el Herediano. Estamos bien, muy bien, aunque como dije el domingo, el clásico es clásico y no importa el momento de los equipos”, añadió Soto.