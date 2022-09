Kliver Gómez, el lateral cotizado de Puntarenas, rompe el silencio sobre interés de otros equipos

Kliver Gómez Salas es titular indiscutible en el esquema del técnico Alexander Vargas, en el Puntarenas FC. Cortesía: Puntarenas FC

Los supuestos rumores sobre que los equipos tradicionales entraron en la puja por Kilver Gómez Salas, lateral del Puntarenas FC, fueron confirmados por el propio futbolista, al terminar el compromiso de este martes entre Herediano y el conjunto porteño que terminó igualado 1-1.

Kliver, de 22 años y quien debutó este Torneo de Apertura en la Primera División, comentó que sabe del interés de al menos dos equipos, pero será su representante, el argentino Diego Carliso, quien se encargará de su futuro en el balompié nacional.

“Entiendo que hay ofertas, pero ese tema no me gusta tocarlo. Si se dan negociaciones, eso se lo dejaré al Puntarenas FC con quien tengo un año y medio de contrato todavía. Si algún equipo me quiere tendrá que arreglar con el Puerto. Sé que estoy pasando por uno de mis mejores momentos, pero me gustaría llegar a una institución más grande, sueño con eso”, comentó Gómez.

“No puedo decir si Saprissa es uno de los equipos que se interesó. Como dije, eso lo maneja mi representante y a mí lo que me toca es seguir trabajando fuerte, seguir creciendo, demostrando un buen nivel y esperar una oportunidad para mejorar”, añadió.

El defensor oriundo del barrio Fray Casiano de Madrid en Puntarenas reconoció que siempre ha deseado probar en un equipo de los tradicionales, por lo que es uno de sus objetivos a mediado plazo; incluso antes de jugar fuera del país le gustaría vivir esa experiencia.

“El presidente del Puntarenas FC; Héctor Trejos, siempre nos ha hablado de una oportunidad en el exterior. Creo que es el sueño de todo futbolista ser legionario, pero también me gustaría tener esa oportunidad de jugar para uno de los equipos tradicionales del país, porque desde mi punto de vista estoy en un equpo grande: así veo al Puerto, por todo lo que ha demostrado”, manifestó Gómez.

Kliver confesó que se desilusionó al perderse la gira a Asia con la Selección Nacional, al no tener visa americana, pero aseguró que continuará trabajando para mantener un buen nivel y esperar una nueva oportunidad en el futuro.

“Estoy contento con mi nivel, pero igual no me quiero conformar. Todos los buenos comentarios me llenan de satisfacción, pero no me gusta ver Facebook o redes sociales. Sé que en el momento que tenga un mal partido me van a caer encima. Solo me queda seguir trabajando duro y esperar el momento justo para dar el paso, según la recomendación de mi representante”, admitió Gómez.