Kliver Gómez desea que Puntarenas lo deje irse ‘al club más grande del país’

El Deportivo Saprissa continúa “activo” en el mercado de fichajes y ahora se lanzó a cazar una de las revelaciones del Puntarenas F.C. Un futbolista que ya coqueteó con los tibaseños hace dos torneos, sin embargo, por falta de acuerdo entre los clubes la negociación no prosperó: se trata del lateral derecho Kliver Gómez.

El porteño no escondió que sabe del interés por sus servicios. De hecho es claro en afirmar que le encantaría ir a la S; sin embargo, no se ilusiona porque hace dos torneos él esperaba que la transferencia se hiciera realidad y no fue así. En aquella ocasión la decepción lo invadió.

Gómez explicó que con él no hay trabas y ahora todo está en manos de los equipos, quienes deben ponerse de acuerdo para que él “vista de morado”. Es más, el porteño se atreve a referirse a Saprissa, como “el club más grande del país”, y se llena de orgullo del interés morado en él.

Ante este escenario, en la Cueva se movieron con rapidez por el zaguero al punto de que Sergio Gilá, nuevo gerente deportivo saprissista, ya se puso en contacto directo con Silvia Bolaños, presidenta del PFC, y le hizo saber la intención de llevar al futbolista a Tibás.

“Me encantaría, me siento preparado para pelear. Lo que necesitaba era tener más partidos encima, no solo un torneo en Primera. Ahora estoy completamente listo para asumir el reto de ir a Saprissa”, aseguró el jugador.

Según la jerarca porteña lo último que habló con Gilá es que Saprissa hará en las próximas horas una propuesta formal, pero sí admitió que en esta ocasión la voluntad del jugador será un punto que incline la balanza en el futuro de la negociación.

“Definitivamente lo que piense Kliver es importante, en lo personal es muy importante escucharlo a él, si ya el jugador tiene interés de irse pues es un poco complicado retenerlo acá y él está pensando en otras cosas”, reflexionó.

“Esto viene de antes, porque después del primer torneo en Primera ellos me buscaron pero bueno no se pudo hacer nada con mi club en ese momento, vamos a ver ahora”, finalizó.

La presidenta del Puntarenas dio a conocer que solo ha hablado con Gilá de Gómez y de momento el nombre de Yoserth Hernández no ha salido en las conversaciones.

La posibilidad de que Kliver refuerce al bicampeón nacional es fuerte al punto que Roberto Wong, gerente deportivo del PFC, ya trabaja en opciones para suplir al carrilero.

“Eso es parte de lo que tenemos que analizar, pero no queremos cerrar las puertas a los muchachos a vitrinas grandes, pero vamos a considerar el tema de la competición en el club, desde ya Roberto ya está analizando posibles escenarios”, agregó la presidenta.

Kliver Gómez en la campaña pasada fue clave para Puntarenas y jugó 3.480 minutos. Su juego se caracteriza por ser intenso y de un constante ida y vuelta por su banda.