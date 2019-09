“Tanto que se habla de campañas contra el racismo, pero al final siempre es lo mismo. Se dice mucho de las luchas, pero en los últimos años ha sido constante (las ofensas) y al final es lo mismo. Ya le pasó a Steven Williams cuando estaba en Limón y ahora me tocó a mí. Con denunciarlo (los actos racistas) no hacemos absolutamente nada, porque todo sigue igual y no puede volver a pasar”, aseguró Fuller.