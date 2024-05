Keysher Fuller responde sobre los rumores que lo vinculan al Saprissa

Keysher Fuller salió de Herediano a mediados de este mes luego de seis temporadas en la institución. De momento, su futuro no está definido, pero en los últimos días su nombre se ha visto relacionado con el Saprissa, tetracampeón nacional.

Fuller atendió a La Nación y dio a conocer que toma con calma la definición de su futuro. Aunque sí aprovechó para aclarar que hasta este jueves no había conversado con nadie del Monstruo.

“Tengo muy buena relación con Vladimir Quesada, pero no he hablado con él ni tampoco con nadie del Saprissa. Vamos a esperar a ver qué se va presentando. Yo estoy tranquilo, pidiéndole mucha sabiduría a Dios para que me guíe a tomar la mejor decisión”, analizó.

Fuller es claro en dar a conocer que está tranquilo luego de su salida del Team. El mundialista de Qatar 2022 confesó que para él lo difícil fue entender cómo después de la Copa del Mundo se convirtió en un jugador inexistente en su club.

Keysher Fuller es recordado por el gol que le marcó a Japón con la Selección de Costa Rica en Qatar 2022. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

“Luego del Mundial viví semestres muy duros. Yo traté de ser lo más profesional posible, me quedaba a entrenar extra y hacía hasta lo imposible para mostrarme, pero nunca se dio una oportunidad. Nunca hablé con la dirigencia porque si cuando juego no pregunto, tampoco lo voy a hacer cuando no juego”, acotó.

Keysher perdió la esperanza de volver a jugar en el último torneo, pese a que él siempre mantuvo la idea de meterse en la alineación.

Fuller aceptó que recibió dos ofrecimientos en los últimos mercados de Alajuelense; no obstante, él se quedó en Herediano, por lo que no cree que esa haya sido la razón para que lo “metieran en el congelador”.

“Una vez Alajuelense habló directamente con Herediano y no llegaron a un acuerdo. La otra vez fue conmigo, pero yo decidí mantenerme acá. No fue culpa mía... No me arrepiento del tiempo que estuve en Herediano y lo de Alajuelense pues creo que no era el momento y listo”, resumió.

La llegada de Wálter Centeno al banquillo de Herediano puso a pensar a Fuller, ya que es un ‘DT’ con el que hay una confianza mutua.

“Yo hablé con él y le expliqué que era una gran institución. Le dije que si tenía oportunidad de ir que no lo dudara, pero después de eso no hemos conversado”, mencionó.

-¿Volvería al Herediano?

-Pues no lo sé, veremos qué pasa.

Keysher confirmó que también cuenta con opciones en el extranjero y de momento es él quien está negociando directamente su posible contrato, por lo que se tomará el tiempo necesario para decidir con quién fichará. De momento, lo del Saprissa no ha pasado del nivel de rumor.