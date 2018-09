“Ya hablé con la directiva y estoy esperando la respuesta del club. De mi parte estoy claro en irme, vine porque Paulo me insistió. La vez anterior salí mal del club y ahora me interesó mucho lo que Paulo quería hacer, pero al no estar todo cambia. Ya no me agrada y estoy con esa incertidumbre de si pasará lo de la vez anterior (falta de pago)”, manifestó Kevin a este medio.