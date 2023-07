Kevin Chamorro revela por qué se queda en Saprissa en lugar de ir al extranjero

Hace tres meses, Kevin Chamorro, arquero de Saprissa, informó que tenía ofertas para dejar el equipo y marcharse al exterior. Sin embargo, los días pasaron y el panorama indica que Chamorro aún no hará realidad su sueño de jugar en otro país.

¿Qué pasó? ¿Por qué no se fue al extranjero? El mismo Kevin lo explicó tras ser titular en la primera fecha del Apertura, en el compromiso que Saprissa le ganó 2-1 a Sporting.

“Estoy tranquilo, hay opciones, pero ellos (clubes interesados) querían un préstamo y Saprissa no quería concederlo. Me dijeron que me quedara mínimo seis meses o máximo un año, entonces vamos a ver”, comentó Kevin.

Chamorro aseguró que, además de una oferta en Turquía, tenía opciones en el fútbol suramericano, específicamente en Ecuador. Sin embargo, al igual que el club turco, lo querían a préstamo y Saprissa apuesta por venderlo.

El guardameta aseguró que no se desespera por convertirse en legionario y que mientras llega su oportunidad, se enfoca en seguir sumando títulos y reconocimientos con la escuadra tibaseña.

“No me precipito, lo que Dios tiene para uno, nadie se lo quita. En el momento que Dios quiera, voy a salir; mientras tanto, me focalizo en Saprissa, que es el que me da de comer a mí y a mi familia. No me precipito, estoy bien en Saprissa, el cuerpo técnico me tiene confianza y mis compañeros también”, expresó el arquero.

En Turquía lo quería el Samsunpor y en Ecuador el Delfín Sporting, pero a ambos, el club morado les habló de venta y no aceptaron.

Kevin Chamorro no pierde el norte, dice estar tranquilo en Saprissa, donde entrena fuerte y comenzó como titular ante Sporting. (MAYELA LOPEZ)

Mientras llega el momento de alguna opción clara para salir del país, Kevin empezó como titular, recibió un gol y aunque a Saprissa le costó el juego, sobre todo en el primer tiempo, Chamorro resaltó que lo importante era obtener la victoria.

“Empezar ganando genera mucha confianza, estábamos en nuestra casa y la casa se respeta. Como siempre lo he dicho en el camerino, bonito o feo, hay que ganar los partidos. A veces no vamos a estar en el mejor nivel, otras veces sí. Fue un juego que al inicio nos costó, pero confiamos en cada uno de los integrantes del plantel y se pudo remontar”, señaló Kevin.

Kevin Chamorro añadió que tenían claro que iba a ser un partido bastante complicado porque, según él, Sporting es un rival a respetar y al tener un nuevo entrenador, los futbolistas quieren mostrarse y hacer las cosas bien.

Saprissa empezó perdiendo con un gol de Yustin Salinas, pero empató al cierre del primer periodo con un tiro libre de David Guzmán y en la etapa de complemento, Javon East selló la victoria para los saprissistas.