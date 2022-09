Kevin Chamorro pasó de tirarle un filazo a Jeaustin Campos a agradecerle

Hace año y medio Kevin Chamorro no dudó en lanzarle un dardo a Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, pero hoy piensa lo contrario y más bien le agradeció la continuidad en el arco saprissista.

Kevin y Jeaustin trabajaron juntos en San Carlos y cuando el timonel dejó el equipo, Chamorro dijo: “El profe que teníamos antes (Jeaustin Campos) tal vez jugaba más robotizado. No dejaba al jugador que fluyera y que se desenvolviera solo. A veces hay entrenadores que amarran al jugador y no los dejan tener confianza”.

El tiempo pasó y nuevamente vuelven a laborar en un club, esta vez en Saprissa. Jeaustin ha aclarado en varias ocasiones que no tuvo, ni tiene problemas con el guardameta, incluso ha defendido su continuidad, pese a que hace tres fechas Aarón Cruz pudo regresar al marco morado.

“Aquí estamos los dos por el bienestar del equipo y él lo ha dicho, va a estar quien esté mejor, quien esté en mejor momento va a jugar y gracias a Dios me ha dado la oportunidad. Creo que lo he respaldado como él me ha respaldado a mí”, aseguró Chamorro.

Kevin lleva nueve fechas como titular en Saprissa y no cree que haya amarrado la titularidad, pero destacó que siempre respetará lo que indique Jeaustin Campos.

“Soy trabajador y respeto las decisiones del entrenador y ustedes lo ven, puede ingresar cualquier jugador, o alguien puede quedar fuera de lista y quien estuvo fuera de lista al siguiente partido juega. Actúa quien esté mejor, quien entrene mejor, aquí no hay nada seguro y seguiré entrenando para tener los minutos”, resaltó el arquero tibaseño.

"No me enfoco en cerrar bocas, trabajo para mí, en mi crecimiento y creo que lo he hecho de la mejor manera", dijo Kevin Chamorro. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre su labor y titularidad, Chamorro destacó que nunca bajó la guardia, ha pasado mucho tiempo a la espera de una opción, pero nunca se desanimó, más bien luchó por ser tomado en cuenta.

“Trabajaba día a día para ser titular y no me tocaba. Mucho tiempo pasé sin jugar, antes en San Carlos tuve año y medio sin jugar, aquí (Saprissa) igual el mismo tiempo y cuando me tocó, sabía que debía tomar la oportunidad y así lo hice. Gracias a Dios aquí estoy con el respaldo de los compañeros y el entrenador”.

Kevin ha recibido seis goles en 868 minutos disputados en el torneo, consideró que son pocos y destacó que la clave está en el trabajo que han efectuado todos sus compañeros.

“Esto es de todos, la primera defensa comienza desde Javon East y Luis Paradela, quienes están adelante y ahí ya vienen todos, tengo una defensa muy sólida. Nos comunicamos muy bien y si a uno le llegan pocos balones es por el buen entendimiento con los zagueros, claro a veces en los estadios por tanta gente no se escucha nada, pero con alguna seña nos entendemos”, explicó Chamorro.

Para Kevin es una motivación ser estelar en Saprissa y de momento estar por encima de un seleccionado nacional como Aarón Cruz.

“Es una motivación estar actuando y uno trabaja por el bienestar del equipo y que lleguen las bendiciones. Estaba con meses de no jugar, pero los minutos y la regularidad me han ayudado. No es lo mismo solo entrenar, aunque uno entrena bien, pero el ritmo y los minutos dan confianza”.

Chamorro y Saprissa vuelven a escena el miércoles de visita contra el Santos de Guápiles en el Estadio Ebal Rodríguez (8 p. m.).

El rival es complicado, juega muy bien y la cancha es difícil. Es un partido de detalles y debemos estar concentrados y luchar por los tres puntos”.