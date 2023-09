Kevin Chamorro no se explica por qué se hizo un ‘caos’ a su alrededor

Tras su participación con la Selección Nacional en la gira por Europa, Kevin Chamorro regresó a Saprissa. Ante el Santos de Guápiles, tuvo la oportunidad de volver a defender el arco saprissista.

Chamorro salió bien librado, fue poco exigido y logró mantener su portería en cero. Además, así como enfrentó cualquier intento del Santos por anotar, también lo hizo fuera de la cancha, donde, según él, lo cuestionaron sin motivo alguno.

“Estoy tranquilo, siempre enfocado en mi juego. No sé por qué hicieron un caos a mi alrededor. Llegaron a decir que tuve un bajo rendimiento cuando estábamos en primer lugar, pero mi mente está centrada en hacer las cosas bien, con el apoyo de mi familia y de Dios, quien me respalda”, comentó Chamorro a los medios de comunicación al finalizar el partido contra los guapileños.

En las redes sociales, algún sector de la afición llegó a responsabilizar a Chamorro por algunos goles que Saprissa encajó, pero el arquero señaló que no presta atención a los comentarios.

“Siempre he sido muy fuerte. Las críticas van y vienen, y eso no me afecta. Para estar entre los tres postes del arco de Saprissa, hay que ser mentalmente fuerte, y esa es una característica que Dios me ha dado. Algunas personas me dicen que no debería ver las redes sociales, pero no me afecta en lo absoluto. Puedo verlas y, si me ofenden, simplemente les respondo: ‘Dios los bendiga’”, destacó Kevin.

“Siempre he sido muy fuerte. Las críticas van y vienen, y eso no me afecta. Para estar entre los tres postes del arco de Saprissa, hay que ser mentalmente fuerte", dijo Kevin Chamorro. (MAYELA LOPEZ)

Chamorro tiene muy claro sus objetivos y los del equipo, del que afirmó que tuvo una buena primera vuelta, a pesar de las dos derrotas sufridas contra Herediano y Alajuelense.

“Mi idea es ganar, ganar y ganar; ganar en todo lo que juegue y apoyar en lo que sea necesario para el bien del equipo. Tanto mental como físicamente me siento bien, y en cuanto al equipo, lo veo bien. Hemos ido de menos a más y siempre hemos estado en los primeros lugares”, señaló Kevin, quien agregó que lo importante es que están a solo un punto del primer lugar.

“Falta camino por recorrer, y si bien es cierto que perdimos algunos partidos, es mejor que ocurra al principio y no al final”, afirmó el portero.

En cuanto a las rotaciones en el arco, mencionó que es decisión de Vladimir Quesada, técnico morado, y él la respeta.

“Día a día trabajamos, y cualquiera puede jugar. Gracias a Dios, a quienes les ha tocado actuar les ha ido bien”, expresó Kevin Chamorro.

En el presente campeonato, Kevin Chamorro ha participado en ocho partidos, en los cuales ha encajado nueve goles, lo que equivale a un promedio de 1.13 goles por encuentro. Ha recibido un gol de equipos como Sporting, Cartaginés y San Carlos, mientras que Herediano, Puntarenas y Alajuelense le marcaron en dos ocasiones cada uno.