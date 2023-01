Kevin Chamorro le envía un mensaje a Esteban Alvarado

Kevin Chamorro es el arquero titular de Saprissa, pero no se confía, tiene claro que la dirigencia del club le tiene lista la competencia y es una disputa complicada, difícil, ante la eventual llegada de Esteban Alvarado.

En el cuadro morado esperan finiquitar antes del próximo martes, fecha en que cierra el proceso de inscripciones, la salida de Aarón Cruz y confirmar el arribo de Alvarado, quien ya dejó las filas de Herediano.

Kevin reconoce las condiciones de Alvarado, pero no se intimida y luego del juego ante Puntarenas habló del tema y le envió un mensaje a su colega.

“Eso a mí no me desconcentra (la contratación de Esteban Alvarado), siempre he estado enfocado en lo que tengo que hacer. Aquí ha estado Aarón (Cruz) y él siempre ha sido un profesional, hasta el día de hoy hemos metido competencia a lo interno y es algo sano. El compañero que venga vamos a pelear por el puesto y eso es lo bonito y todo va a ser por el bien del club”, dijo Kevin Chamorro.

¿Le parece injusto que quieran traer un portero de gran trayectoria como Esteban Alvarado?

No. Sabemos la calidad de Alvarado (Esteban) y hablo de él, porque usted lo menciona. Que sepa que vamos a competir, hago mi trabajo enfocado en lo mío. Ahorita me toca jugar y trato de hacerlo de la mejor manera. Sabemos la calidad de portero que es Esteban Alvarado y cuando venga, si me va a exigir para bien y lo que me sirve lo voy a agarrar y lo que no lo desecho. Vamos a mentalizarnos a hacer lo mejor por el bien del equipo. El que esté mejor es quien va a jugar.

¿Cómo analiza el momento que vive con Saprissa?

Yo les digo a los compañeros que tratemos de concretar las ocasiones que se presenten, porque atrás nos vamos a encargar de evitar que nos anoten y gracias a Dios, que es quien me respalda, las pocas veces que me llegan trato de hacerlo bien.

¿Siente que cuenta con madurez, pese a su edad?

Dicen que la madurez del portero llega a los 28 o 30 años, pero a esa edad o a la mía (Kevin tiene 22 años), siempre se dan errores, aunque se debe tratar de minimizarlos. Pero mi madurez viene desde que empecé en el fútbol. Debuté en Carmelita y pasé a San Carlos y pensaba que iba a continuar con la titularidad y estuve año y medio sin jugar, competí con grandes arqueros, estaban Patrick Pemberton, Alfonso Quesada y Marco Madrigal. Aquí en Saprissa me tocó bastante fuerte, un año y medio también esperando opción para jugar, pero mentalmente soy fuerte y sabía que la primera oportunidad que me dieran debía aprovecharla.

Kevin Chamorro está a la espera de acontecimientos, de lo que el destino decida. Aarón Cruz no va a jugar y solo se espera si al final Esteban Alvarado llegará para este torneo o hasta finales del mes de mayo.