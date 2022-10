Kevin Chamorro borró su titubeante noche con una plegaria y un papel con apuntes para detener el penal

Kevin Chamorro se agigantó, tapó el penal, se convirtió en héroe, borró las inseguridades que exhibió en el partido y provocó el llanto en Anthony Contreras.

Todo en una sola jugada, acción que Chamorro siguió al pie de la letra, a lo que tenía escrito en un papel, ahí estaba por dónde iba el disparo de Anthony Contreras desde el manchón blanco.

“Ya lo había estudiado, pero tenía un papel sobre los lanzadores. Ya sabía por dónde tiraban”, reveló el arquero de Saprissa.

Aparte de tener el papel en mano, o más bien entre los guantes, Kevin, quien no comentó quién le pasó el recado sobre los lanzadores florenses, destacó que tenía la confianza muy alta.

“Cuando los compañeros le reclamaban al árbitro, les dije: ‘Tranquilos, que yo me lo voy a llevar’. Le oré a Dios y le pedí que me ayudara y me pusiera donde iba el penal y lo pude atajar”.

Kevin Chamorro, portero de Saprissa, tenía escrito en un papel, por dónde le iba a tirar Anthony Contreras el penal y lo tapó bien. (Rafael Pacheco Granados)

Aparte de la seguridad que experimentó frente a Anthony Contreras, Chamorro expresó que buscó hacerle el juego mental al rojiamarillo.

“En un penal tiene más responsabilidad el lanzador, el portero lleva las de perder, pero uno le hace un juego mental al delantero, al moverse y hablarle para ver si entra en estado de nerviosismo”.

Kevin terminó como héroe morado, pero no se podía dejar de lado que antes de esa acción del penal, el guardameta no se vio bien en el juego aéreo, aunque él manifestó que lo afectó la luz del estadio.

“Son momentos del partido y no voy a mentir, pero la luz en este estadio es muy complicada. Hablaba con Kendall (Waston) y me decía que a él en algún momento la bola se le perdía y cabeceaba mal. Nunca dudé de mis capacidades, soy fuerte en el juego aéreo y pasó, pero sabía que Dios me tenía algo más grande y cuando llegara debía taparlo”.

Las malas salidas de Kevin Chamorro quizá hicieron pensar que Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, podría analizar cambiarlo en la final, pero no va a suceder.

Cuando el árbitro Juan Gabriel Calderón marcó la pena máxima, los jugadores de Saprissa reclamaron, hubo una tarjeta roja y no quedó claro para quién. Pareció que fue para Ariel Rodríguez, pero al final ante consulta que se hizo a los jueces, se confirmó que fue para Aarón Cruz.

“Es lamentable lo de la expulsión, sabemos lo que es Aarón (Cruz) dentro del grupo y sé que ahí va a estar apoyándome”, dijo Kevin Chamorro, quien resaltó que existe mucha unión entre ellos.

“Estando adentro o afuera, siempre es un compañero que apoya y eso yo lo admiro mucho. Gracias a Dios en la portería siempre hay una competencia sana; cuando él jugaba yo lo apoyaba y ahora él me ayuda mucho”.