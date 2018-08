“Saprissa, en la historia, siempre ha tenido un portero consolidado y voy a seguir trabajando fuerte para seguir esa línea. El torneo anterior me dio ese golpe de más motivación, tranquilidad y seguridad. Ahora lo que queda es seguir esforzándome, no porque las cosas estén bien me puedo relajar. Hay dos compañeros que también quieren jugar y voy a tratar se seguir haciendo las cosas bien”, recalcó.