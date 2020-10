“Trabajé en un proyecto del ICE dos años haciendo tuberías, he estado trabajando con un amigo en la parte de cultivos pero como son trabajos de a veces sí y otras no, entonces después salió este chance de la cocina y a mí eso me gusta. Entonces por esto de la pandemia, un amigo me invitó acá (Guanacaste) y me dijo: 'Vendamos rice and beans y ahora todos los sábados hacemos”, contó.