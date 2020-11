“En Guatemala apareció gente y me dijo que nunca salí positivo y me lo metieron a mí porque era extranjero. Pese a todo debo agradecerle al doctor (Rafael) Arias que me dijo ‘Negro no lo voy a abandonar’, él me apoyó y aquí estamos cuando otro equipo me habría roto el contrato. Durante el tiempo que estuve parado tratamos de mantenernos en forma andando en bicicleta, para no perder condición y estar listo cuando me necesitara el equipo”, manifestó Cunningham.