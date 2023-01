Kenneth Vargas descartó dos ofertas del exterior para quedarse en Herediano

Cuando a un futbolista le preguntan sobre sus metas o sueños, la respuesta suele ser la misma, llegar a la Selección Nacional y jugar en el extranjero.

La posibilidad de actuar fuera del país no es algo que se presenta todos los días y cuando llega, muchos no lo piensan mucho e inician la aventura en otra nación.

Este no es el caso de Kenneth Vargas, delantero de Herediano, quien aseguró que prefirió quedarse con los rojiamarillos y descartar dos oportunidades de convertirse en legionario.

“Tuve dos opciones para salir del país, pero le dije a mi representante que de momento prefiero quedarme aquí”, dijo Kenneth Vargas, quien con su equipo disputó los 90 Minutos por la Vida.

Kenneth Vargas, delantero de Herediano, aseguró que tuvo la posibilidad de partir al fútbol de Venezuela o al de Finlandia, pero prefirió quedarse con el cuadro florense. (Jose Cordero)

Vargas aseguró que las posibilidades eran concretas y solo era dar el sí para jugar en el exterior.

“Fueron dos opciones reales, una en Venezuela y la otra en Finlandia, pero lo importante es consolidarme aquí al ciento por ciento”, indicó el atacante.

Pero por qué Kenneth no aceptó las propuestas, para él, todavía no es el instante para salir.

“Creo que eran buenas posibilidades, pero lo hablé con mi familia y creo que debía quedarme aquí. Debo tratar de consolidarme y buscar salir campeón. Cuando sea la hora de salir la voy a tomar con calma, no me voy a precipitar y quizá tomar algo que sea lo mejor”.

Vargas manifestó que trató el tema con su papá Kenneth Vargas, quien jugó en Primera División y conoce bien el ambiente que rodea a los futbolistas.

“Gracias a Dios tengo un papá que jugó fútbol y me apoya, él no tuvo la oportunidad de salir y gracias a Dios se me dan las opciones, pero me lo tomo con calma y trato de no precipitarme, no voy a salir seis meses y después regresar. La idea es salir y quedarme, no volver al año o antes”.

Aparte de buscar consolidarse en la ofensiva de Herediano, Kenneth se traza como meta jugar con la Selección Nacional.

“Quiero ir a la Selección, pero para conseguirlo debo hacerlo de la mejor manera en el equipo. Mi meta es ir a la Selección y debutar, es algo que me hace falta”.

El atacante resaltó que hace trabajo extra, sobre todo en el plano físico, donde busca fortalecer, porque en cada juego está expuesto al choque de los defensas.

“Todos los días me levanto a las 5 a. m. para mejorar en el aspecto físico. Soy consciente que tal vez a mi masa muscular le hace falta, entonces sigo los trabajos del preparador físico y las recomendaciones de la nutricionista para estar en mejor forma”.

Kenneth Vargas no quiso apresurarse, el fútbol del exterior tocó a su puerta, pero él aguarda con calma, ese llamado que le haga dar el sí definitivo.