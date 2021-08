Kénneth Cerdas: 'En Alajuelense me tienen que decir qué van a hacer conmigo, si me renuevan o si me dan las gracias'

Kénneth Cerdas en los 90 Minutos por la Vida. Fotografía: José Cordero Kénneth Cerdas en los 90 Minutos por la Vida. Fotografía: José Cordero (Jose Cordero)

¿Vuelve Kénneth Cerdas a Alajuelense?

Esa es una pregunta que los aficionados de la Liga formulan constantemente en las redes sociales y también es algo que el propio futbolista no tiene claro.

El volante se encontraba a préstamo con Santa Ana en la Segunda División y el equipo ya completó la fase regular de la Liga de Ascenso.

“Desde que yo llegué fui titular en todos los partidos y jugaba por lo menos 70 u 80 minutos de cada fecha, porque terminábamos con los dientes apretados y metían a alguien que marcara más, pero jugué de titular, puse como cuatro asistencias y metí un gol”, comentó Cerdas.

[ A Esteban Marín se le estruja el corazón al ver mal a Alajuelense ]

Su contrato con los rojinegros expira en este semestre y él no tiene claridad de su futuro inmediato.

Kenneth Cerdas tiene la esperanza de que la Liga le renueve el contrato. (Jose Cordero)

“Estoy esperando a ver qué pasa, en Alajuelense me tienen que decir qué van a hacer conmigo, si me renuevan o si me dan las gracias. Don Fernando (Ocampo) me había dicho a mí que si yo jugaba de titular me traía de nuevo a la Liga”.

Cerdas dice que tiene que hablar con la dirigencia, pero él no ha llamado porque la Liga se encuentra en competencia y él acaba de finalizar con Santa Ana, así que no quiere que lo tachen de intenso.

[ Debutar con Alajuelense es el primer sueño cumplido de Orlando Galo y Jurgens Montenegro ]

Considera que este paso por la Liga de Ascenso le sirvió para agarrar ritmo de juego. “En Segunda hay más roce y el fútbol es más directo, siento que lo que jugué lo hice bien. Yo quiero seguir en Alajuelense, esa la prioridad, pero no sé si estoy en los planes, yo no he buscado equipo ni nada porque yo tengo la fe de volver, aunque no sé si me vayan a renovar”.

El Pato formador. “A mí Wílmer (López) prácticamente me enseñó a jugar, él me formó, yo jugué cuatro torneos en Segunda con él, jugué bastante, pero no sé hasta qué punto él tenga la decisión para decir sí, lo traigo, o no. No sé si yo estoy en sus planes, porque hay muchas cosas encima y no sé si él me tiene en cuenta, no sé si yo calzo para lo que él quiere”, indicó Cerdas.

Según el volante, antes de hacer contrataciones, en la Liga deberían de fijarse en lo que tiene y puso como ejemplo al delantero Jean Carlo Inneckén, quien marcó nueve goles con Santa Ana.

“Yayo (Inneckén) atraviesa un momento espectacular, sinceramente anda volando, pero a lo que uno ve en redes sociales, hablan de que quieren traer extranjeros y es contradictorio. Yo siento que lo que deberían de hacer es darle chance, porque Yayo es uno de los goleadores en la Segunda”.

Jean Carlo Innecken Jean Carlo Inneckén pertenece a Alajuelense, pero juega en Segunda División a préstamo con Santa Ana. (Fanny Tayver Marín)

Cerdas cuenta que el lateral izquierdo Yurguin Román hizo un buen torneo, al igual que el portero Miguel Andrés Ajú, quien por juego protagonizaba dos o tres paradas salvadoras. “Yordi (Matarrita) ya ha agarrado mucho roce y se ve totalmente diferente, ya no es aquel que botó el shoot out en los 90 Minutos por la Vida. Axel (Chavarría) metió un gol aunque jugó poco porque le costó y Chaca (José Alvarado) también hizo goles”, relató.

Y agregó: “(Daniel) Villegas a perfil cambiado se ha lucido y ahí está en la Selección para los Centroamericanos, Diego (Mesén) llegó y se lesionó a los 20 minutos del primer partido, pero yo pienso que en general todos hicimos un buen papel”, destacó Cerdas.

Esas reseñas que él puso como ejemplo le dan pie para afirmar que “en la cantera de la Liga hay demasiada calidad”.

“Haciéndome yo a un lado para no hablar de mí, hay muchos jugadores buenos. Por ejemplo, Darío Alfaro lo estaba haciendo bien, tuvo un par de errores que por la situación que está viviendo el equipo lo crucificaron, pero es que tiene que jugar”.

Insiste en que cualquier futbolista joven lo que necesita son minutos.

“Dele cinco partidos a Yitan (Bryan Jiménez), que ha jugado dos seguidos y se ha visto mejor, Harry (Rojas) que yo sé que está ahí trabajando para eso y es que son jugadores que la institución ya conoce. Si uno llega al primer equipo, ya ha estado con cuatro o cinco entrenadores de liga menor y ya todos pueden decir algo de uno”.

“Pero, ¿qué es lo que pasa?… Que cuando contratan a un extranjero o a alguien de otro equipo, no se sabe cómo se entrena, no se sabe cómo va a rendir, no se sabe si va a aguantar la presión, no sabe cómo es el ambiente en la Liga que pesa bastante”.

Para él, con los cachorros formados en el semillero manudo se va a la segura.

“Yo pienso que la solución está en casa, yo estoy seguro de que si esta situación que atraviesa la Liga se viviera con jóvenes tal vez los aficionados no estuvieran tan molestos, porque saben que es una inversión y que a futuro se ven los resultados”.

Cerdas pregunta de qué sirve que Inneckén esté haciendo goles si van a traer a otro delantero de afuera.

“Eso significa que no le van a dar el espacio a él y es un poco contradictorio. Yo pienso que la Liga tiene que hacer un verdadero proceso, sea Wílmer o sea algún otro entrenador, que calce con el perfil de la Liga, darle chance de que trabaje y que vaya agarrando forma”.

Con eso, él cree que se rescataría la identidad de Alajuelense.

“Tiene que ser un entrenador que conozca a la gente, que sepa a qué juega la Liga y cómo tiene que jugar la Liga, que la gente pide que juguemos bien, bonito y con resultados. Quizás no se juega bien por el perfil de los jugadores que han llegado, que no eran los indicados, pero hay que darle la confianza a un entrenador y a un grupo de jugadores, porque todos queremos ver bien a Alajuelense”, finalizó.