“La gente debe entender estas cosas, tiene como seis días de trabajar con nosotros, en seis días no puede entrar de titular, tiene que ir viendo y adaptándose en la parte física. Y, de acuerdo a la mejoría, lo vamos a ir metiendo de titular. Manejar un equipo no es así de que pongo once, no; debe haber un análisis de quién está bien y quién no está apto para jugar”, dijo el técnico, dejando claro que falta tiempo para verlo en el once inicial.