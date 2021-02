“Sabía que me iban a referencia por mi estatura y la bendición que tengo de hacer goles. Debo ser inteligente y ver de qué manera hago para sacarle provecho. Por momentos me marcan dos jugadores, entonces otros compañeros pueden sacar ventaja. Algunas veces me toca a mí anotar y eso es bueno, me gusta, pero lo importante es que todos celebremos”.