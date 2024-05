Kendall Waston confiesa que lloraba a escondidas de su esposa por su lesión

Kendall Waston se sinceró, se desahogó, tras lograr el campeonato con el Deportivo Saprissa. Terminó el partido contra Alajuelense y se fue a saludar a su esposa y a su hijo, únicos testigos del sufrimiento de Kendall durante varios meses, pues padeció una pubalgia en diciembre del año pasado y estuvo cinco meses sin actuar, pero antes de reaparecer en los terrenos de juego, el defensa vivió un martirio: llegó a deprimirse y llorar de impotencia.

“Lloré muchísimas veces, lloré a escondidas de mi esposa para que no me viera con dolor, porque uno, como cabeza de hogar, quiere estar fuerte. Tuve que abrirme a ella, serle sincero y decirle por lo que pasaba”, dijo Kendall.

Waston nunca había estado tanto tiempo sin jugar, por eso calificó el Clausura 2024 como el torneo más difícil por la lesión y todo lo que vivió.

“Sufrí bastante, pero también así es como se disfruta más. Me pasó por la mente si no volvería a jugar, si me tendría que retirar. Hubo momentos donde no me podía levantar de la cama, fue muy complicado, casi que me arrastraba para poder moverme y gracias a Dios con la ayuda de él salí adelante”, recordó Kendall.

Waston manifestó que su esposa fue su gran soporte; ella le hizo ver que debía luchar, que no podía terminar ahí sin volver a una cancha de fútbol. Al zaguero lo atormentaba enfrentar una lesión que no sabía cuánto tiempo lo iba a dejar fuera.

Pero esperó, fue paciente y el cinco de este mes volvió a sentirse futbolista. Ese día, Saprissa visitó a Puntarenas, Kendall ingresó en los últimos minutos, lo hizo como delantero y anotó.

“Creo que el más sorprendido por esa anotación fui yo, pero bendito Dios que me dio el privilegio de jugar y anotar. Yo siempre oraba y le decía, si usted me tiene aquí por algo es y solo quiero cumplir su voluntad”, destacó Kendall Waston.

Cuando a Kendall se le consultó cuánto le sabía el título 40, lo pensó poco, mostró su gran sonrisa y soltó la respuesta.

“Me sabe riquísimo, riquisísimo”, dijo Kendall, al tiempo que soltó una carcajada.

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, no pudo jugar la mayor parte del torneo, pero fue punto alto en la final contra Liga Deportiva Alajuelense. (Mayela López)

Waston estaba seguro de que le iban a dar vuelta a la serie contra Alajuelense y ganar la final. Señaló que en el grupo había mucha convicción y se inyectaron de motivación por el recibimiento de la afición al llegar al estadio morado.

“Yo sabía que cuando cayera el primer gol, iban a llegar los demás. Ver el estadio vibrar no es fácil de llevar y le sacamos ventaja a la localía”, dijo Waston.

Un tema que no se podía dejar de lado es la Selección y Kendall reiteró que quiere estar en el grupo que dirige Gustavo Alfaro.

“Yo lo dije en su momento, no le voy a cerrar nunca las puertas a la Selección, mientras esté jugando, soy un soldado más. Si me llaman, voy; si no, voy a darlo todo para estar disponible”, comentó Kendall Waston.