Jurguens Montenegro se confiesa triste y feliz al despedirse de Alajuelense

Jurguens Montenegro está listo para emprender su segunda experiencia como legionario, luego de que todas las partes estuvieron de acuerdo y Liga Deportiva Alajuelense vendió su ficha al KF Egnatia de Albania.

El delantero se marcha a Europa con la firme intención de mantenerse en el balompié del Viejo Continente y pondrá de su parte para que así sea.

Su caso resulta muy curioso: la Liga vendió al atacante que durante estos años sumó más minutos jugando a préstamo en otros clubes que en los periodos en los que sudó la camisa rojinegra de Alajuelense.

En cuanto campeonato nacional se refiere, Jurguens Montenegro contabilizó 3.880 minutos como manudo desde su debut en 2017; mientras que en los torneos que estuvo a préstamo con Cartaginés, Jicaral, Puntarenas FC y Pérez Zeledón, sumó 6.432 minutos.

“Ha llegado el momento de decir hasta pronto al club que le he entregado seis años de amor y respeto. Me despido del equipo que me abrió las puertas cuando nadie más lo hizo”, escribió Jurguens Montenegro en su mensaje de despedida, una vez que se concretó la venta.

“Triste y feliz a la vez, triste porque me despido del equipo que me vio crecer, me formó y me hizo un jugador profesional, pero a la vez contento porque sé que hice las cosas bien las veces que me tocó defender esta hermosa camiseta”, añadió el futbolista que salió de Fray Casiano de Puntarenas con el sueño de trascender y jugar en algún momento en Europa.

En esa misma publicación que colgó en todas sus redes sociales, Jurguens Montenegro le hizo un agradecimiento directo al presidente de Alajuelense, Joseph Joseph; así como a los diferentes cuerpos técnicos que estuvieron en su crecimiento, utilería, médicos y gente de mantenimiento.

“A toda la afición manuda que confiaron en mí y también a todas esas lindas personas que se sienten representados dentro del campo por mí”, agregó.

Durante todo este tiempo, Jurguens Montenegro encajaba en los planes de la Liga, pero él quería jugar y por eso prefería la opción de ir a préstamo.

De cara al Clausura 2024, parecía que esa seguiría siendo la línea. Había clubes nacionales interesados en el atacante, pero surgió la opción de intentarlo otra vez como legionario. Ya había tenido un paso muy breve por el Bolívar de Bolivia, pero ahora no se trató de un préstamo.

En esta ocasión se concretó una venta, siendo un buen negocio para Alajuelense y una oportunidad importante para el futbolista de 23 años.