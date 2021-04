“El torneo antepasado tuve mucha competencia, gracias a Dios siempre he dicho que eso me ayuda, por más que no juegue aprendo más. Así pongo los pies en la tierra, sigo trabajando y sé que me va a costar, pero todo depende de mí si quiero salir adelante. No ha sido fácil, pero aquí estoy, aportando mi granito de arena y ahora me toca seguir trabajando más”, reiteró.