Jurguens Montenegro recuerda anécdota en Bolivia: ‘Después del primer juego sinceramente casi me muero’

Jurguens Montenegro Jurguens Montenegro está listo para volver a jugar oficialmente con Alajuelense de nuevo. (Prensa Alajuelense)

Jurguens Montenegro está listo para reaparecer en una convocatoria de Alajuelense, luego de que los últimos meses los pasó fuera del país, cuando sumó su primera experiencia como legionario, en el Bolívar de Bolivia.

Allá vivió una cal y otra de arena, porque por una parte supo lo que es estar fuera del país y ya sabe a lo que va cuando se le presente la oportunidad de retornar al fútbol internacional, pero también le quedó el sinsabor de que pudo jugar un poco más.

Con el Bolívar, el delantero de 21 años sumó 395 minutos distribuidos en 11 partidos y marcó un gol.

“Fue lindo, de mi parte conocer otro país, saber que uno no puede conformarse, que para estar ahí uno tiene que hacer muchas cosas que realmente creo que las hice, pero no me tocó la oportunidad de jugar tanto y cuando tuve la oportunidad siento que la aproveché, pero todo es parte de la vida y si Dios lo quiso así, hay que seguir mejorando”, mencionó Jurguens Montenegro.

Hoy lo cuenta como una anécdota, pero en su momento fue una situación no tan sencilla. Ya le habían advertido que la altura muchas veces juega una mala pasada.

“En la primera semana me tocó muy bien, me decían que me iba a doler la cabeza, pero gracias a Dios no me pasó nada, me sentí bien. Ya después se me complicó en la segunda semana. Después del primer juego sinceramente casi me muero, fue una de las pruebas más duras de mi vida, pero es parte del proceso y es parte de la vida del futbolista”, reseñó el orgullo de Fray Casiano de Puntarenas.

Sin embargo, considera que esos meses en Bolivia le ayudaron para hoy sentirse con una respiración mejor.

“Lo del aire me ha ayudado mucho más bien y ahorita hay que mejorar en la forma física. Lo único es agarrar ritmo de juego, ir paso a paso, uno no se puede apresurar, hay que tener paciencia y ojalá las cosas Dios primero se den”.

De vuelta a la Liga, el hijo de doña Leticia Vallejos se siente contento y confía en tener un torneo muy bueno, en el que se reencuentre con el gol.

“Sé la responsabilidad de llevar este escudo y sé que tengo que hacer las cosas de la mejor manera, porque la Liga siempre merece estar en el primer lugar”, sentenció.

Montenegro sabe que tiene que trabajar fuerte, máxime que la predilección de Albert Rudé es jugar con un solo centro delantero, pero eso no le incomoda.

“Contento de saber que ya puedo ver a mis compañeros de hace tiempo, saber que estar aquí es realmente lo que a uno lo llena, saber que uno tiene que hacer las cosas bien para poder estar ahí y ojalá poder sumar mi granito de arena al equipo que es realmente lo que vengo a hacer”.

Además, el delantero comentó: “Sobre el profesor no lo conozco muy bien, pero lo que he visto que ha trabajado me parece genial, porque la idea de juego y la estrategia que él tiene nos puede ayudar mucho para crecer como jugadores, crecer en los futbolístico, hacer las cosas bien y seguir esa línea del triunfo”.

En vista de que Johan Venegas es uno de los integrantes de Alajuelense que se encuentran esta semana con la Selección Nacional, pareciera que Jurguens Montenegro tendrá una oportunidad clara de jugar el sábado, cuando la Liga reciba a Guanacasteca, a las 5 p. m., en el Estadio Nacional.

“Lo tomo con mucha responsabilidad y feliz por Johan que está en la Selección, sé que esa es una responsabilidad muy linda y ojalá le vaya muy bien y pueda aprovechar la oportunidad, como siempre lo ha hecho”, indicó.

Empero, aseguró que hoy por hoy no se siente titular, porque en Alajuelense también está el goleador del alto rendimiento, Doryan Rodríguez.

“Sobre si voy a jugar o no sé que ahí está Doryan también que viene haciendo las cosas bien y si él juega también me voy a alegrar y si juego yo trataré de aprovecharlo y al que le toque ojalá lo haga bien”.

Montenegro exteriorizó que ha visto muy poco de Guanacasteca, pero considera que es un rival que tiene las condiciones para hacer las cosas bien.

“Sé que hay varios jugadores ahí que han compartido camerino conmigo. Ojalá les vaya muy bien, pero no hay que fijarnos en Guanacasteca, sino en nosotros, que es nuestra prioridad, tratar de hacer las cosas bien y sé que si tomamos en cuenta todo lo que el profesor dice y la idea que él quiere, podemos hacer las cosas bien”, finalizó el atacante.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.