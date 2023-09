Jurguens Montenegro hace una confesión: ‘Siempre he tenido la hambre por estar en Alajuelense’

Jurguens Montenegro es la figura del Municipal de Pérez Zeledón. El delantero, cedido de parte de Alajuelense a los Guerreros del Sur, ha destacado de gran forma y en el último juego contra Saprissa fue un verdadero dolor de cabeza para los morados con un gol y una asistencia.

Como sucedió cuando estuvo en Cartaginés, Jicaral y otros clubes, la gran pregunta que rodea a Jurguens Montenegro es: ¿por qué no recibe oportunidad en Alajuelense? Ante esto, el futbolista originario de Puntarenas no tiene una respuesta, pero es claro en afirmar que él siempre ‘ha tenido hambre por jugar con la rojinegra’.

En entrevista con La Nación, Jurguens Montenegro afirmó que desde que salió de Puntarenas a los 16 años lo único que ha querido es jugar con Alajuelense; de hecho declara su deseo por estar con el León como una meta a corto plazo.

”Siempre he tenido esa hambre por estar en la Liga, desde que salí de Puntarenas siempre lo he querido. Obviamente el hambre se va perdiendo si usted consigue cosas y hubo momentos en los que yo me equivoqué, pero cuando uno toca fondo vuelve a la realidad. He tocado fondo y entendí lo que viví. Ahora todo va mejorando, pero yo soy consciente que le debo todo a la Liga, quiero triunfar ahí. Si me toca volver lo haré con todo”, afirmó.

La mejor temporada que tuvo Montenegro con Alajuelense fue la 2020 - 2021, cuando consiguió 2482 minutos disputados, entre los dos torneos, además de 13 celebraciones. Luego de ese gran año se fue para Bolivia, y cuando regresó a Costa Rica, Alajuelense le abrió las puertas, pero hoy el atacante no sabe por qué lo dejaron de tomar en cuenta y por esto prefirió ir a Puntarenas F.C.

”Creo que en la oportunidad en la Liga me la dieron y la aproveché.Yo después de venir de Bolivia acepté que debía buscar ritmo porque para ser titular en la Liga hay que estar bien. Yo soy consciente de esto, pero ya cuando yo había agarrado mi rendimiento, después de un partido con Cartago salí y no volví a jugar, entonces lo mejor fue irse a Puntarenas”, relató.

La decisión de ir a Pérez Zeledón se impuso sobre otros intereses de cesión que tuvo Montenegro para el presente certamen. Por ejemplo Sporting F.C. fue uno de los clubes que lo buscó.

“Había tomado la decisión de tener regularidad, yo sabía que en la Liga iba a ser difícil, pero yo nunca he tenido miedo de competir, pero como dije anteriormente, a mí (en Alajuelense) no me cortaban con la misma tijera que cortan a otros y yo quería jugar”, expresó.

Aunque Jurguens Montenegro no lo quiso confirmar, La Nación sabe que el jugador tuvo una oferta en la mesa de Herediano, en la que los florenses querían un intercambio de jugadores con la Liga, pero esto no prosperó en el Morera Soto. “Eso ya es personal, yo le agradezco a todos los equipos que se interesaron y le agradezco a Jafet (Soto) que desde antes de que debutara con la Liga estaba pendiente de mí, pero yo soy consciente que le debo todo a la Liga, estoy enfocado en ellos y Pérez”, recalcó.

Jurguens Montenegro vs Kendall Waston

En el último partido, el exfutbolista de Cartaginés tuvo un duelo fuerte con Kendall Waston, uno de los zagueros más fuertes del torneo nacional.

“Yo a Kendall lo admiro mucho y lo respeto, pero cuando uno entra la cancha debe faltar el respeto deportivamente, no importa el rival que tenga, siempre me le voy a tirar encima, voy a buscar comérmelo. Fue un duelo parejo, pero hice un gol, el equipo respondió, al final nos empatan por un error nuestro de marca. Saprissa no se impuso”, puntualizó.

#LoQueNoSeSabe sobre Jurguens Montenegro: ‘de no ser por el fútbol yo sería un delincuente'

Montenegro también le mandó un mensaje a la afición de la Liga, a la que desea mostrarle sus condiciones vestido de rojinegro.

“Agradecerle a la afición manuda que me quiere y me valora. En los partidos contra Saprissa siempre me apoya. Yo trato de no ver redes sociales, porque vieras que una vez me di cuenta que eso se me había subido a la cabeza, pensaba cosas que no debía, pero siempre agradezco ese cariño”, finalizó.