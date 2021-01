Junior Díaz de nuevo está disponible. El propio defensor rojinegro explica que la ausencia en el primer partido fue por disposición técnica.

Ante Limón sí iba a entrar en convocatoria, pero una enfermedad se lo impidió.

“Por una infección en las glándulas que tuve que ausentarme de los entrenamientos varios días porque me dio fiebre y molestias a nivel de cuerpo. Por eso tuve que estar varios días fuera de los entrenamientos y obviamente no podía estar disponible para los partidos, pero ya me siento mucho mejor”, citó el futbolista.

Sin embargo, ya está de vuelta.

“Tengo varios días entrenando con el equipo, me he sentido cada vez mejor y ahora estoy muy bien. Ahora sí ya puedo decir que estoy a disposición del equipo”.