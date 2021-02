“Ha sido un torneo en el cual no he tenido muchos minutos, la verdad que ha sido poco y lo importante es que estoy listo, estoy preparado, he venido entrenando para el momento en el que se me dé la oportunidad poder estar bien, que es muy importante y por ende, hacerlo bien”, reseñó Díaz en Teletica Radio, antes de que comenzara el partido que terminó 1-1 entre Jicaral y Alajuelense.