“La verdad que ya lo he conversado con algunos y se los he dicho claramente, no pierdan la oportunidad de ir a unas Olimpiadas. En mi caso, después de ir a un Mundial y de jugar UEFA, algo que me ha marcado mucho han sido las Olimpiadas, poder participar, vivir esa experiencia ha sido de las mejores a nivel futbolístico y se los he dicho, vayan, entreguen el máximo, que den todo, porque la experiencia que le da a uno una Olimpiada es enorme y está en ellos y más con tanto tiempo que se tiene de no participar, sería algo lindo para nuestro país volver a participar”, expresó Díaz ante una consulta de La Nación.