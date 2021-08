Júnior Díaz hizo recordar su centro en el Mundial de Brasil 2014

Un preciso centro desde la izquierda del lateral Júnior Díaz y el perfecto movimiento del mexicano Luis Ángel Landín, al minuto 69, desenbocaron en el empate de Herediano 1-1 ante Saprissa y con ello asegurar el primer lugar del Torneo de Apertura 2017.

Saprissa vs Herediano jornada 19 JOHN DURAN El saprissista Ulises Segura marca al defensor del Herediano Júnior Díaz. El florense suma dos asistencias en tres partidos en el torneo : John Durán (JOHN DURAN)

La acción se da tras una combinación con José Sánchez, donde Díaz logró centrar a Landín quien picó a su costado izquierdo para dejar atrás la marca de Julio Cascante y con potente cabezazo igual la cuenta en La Cueva de Tibás.

A los aficionados la precisión del servicio del florense les recordó el centro en el Mundial de Brasil 2014 contra Italia, cuando Júnior sacó el envío con que Bryan Ruiz venció la resistencia del portero Gianlugi Buffon y de cabeza le dio a la Tricolor el pase a la segunda ronda de la cita mundialista al vencer a Italia 1-0.

“Ese tipo de servicios ya los había demostrado en mi carrera. No sé si habían vistos partido míos en Polonia o Alemania donde me he caracterizado por eso (centros), así que no es nada nuevo y los que me han visto saben que tengo esa virtud”, aseguró Díaz.

El lateral florense admitió que en la primera parte les faltó manejo de la pelota, sin embargo en el complemento corrigieron ciertas deficiencias para lograr la paridad en el marcador.

“En mi puesto es un poco difícil hacer goles, es por eso que esas asistencias las celebro como si fuera un gol. En tres partidos tengo dos (el miércoles pasado le dio un servicio a Julio Cruz) y me siento muy contento por colaborar con equipo”, agregó Díaz

Júnior comentó que todos los días entrena los centros y recordó que la acción de a dónde iría el balón ya estaba planificada con el mexicano Luis Ángel Landín, pues habían hablado al respecto.

Precisamente el mexicano aseguró que Júnior Díaz es un futbolista que centra muy bien y durante la semana conversaron qué hacer en ese tipo de acciones.

“Con Júnior (Díaz) lo hablamos. Él es un jugador que centra muy bien y poco a poco lo hemos ido conociendo en los entrenamientos. Díaz es un gran refuerzo para el equipo porque es un hombre con un gran historial, que jugó en el extranjero y tiene historia mundialista”, admitió Landín.

Luis Ángel ya suma cinco goles, de los cuales le anotó dos a Saprissa, y a Alajuelense, por lo que poco a poco va retomando su condición de depredador del área.