Siempre uno tiene una perspectiva de lo que se dice, de lo que se comenta, pero ha sido un poco diferente, no mucho, solo algunas cosas que no sabía cómo se manejaban acá, pero puedo nombrar algo y es que no me imaginaba las instalaciones que tiene este club para entrenar, en el tema de cancha, es sumamente importante y no lo había visto en Costa Rica. Eso a mí me llena de mucha emoción, la verdad que es un detalle y también con los compañeros.