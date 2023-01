Julen Cordero: ‘No hay nada más bonito que jugar en Saprissa’

Julen Cordero marcó su primer gol con Saprissa y tuvo sentimientos encontrados. Tras abombar las redes de Guadalupe y darle la victoria a su equipo 1 por 0, Cordero reconoció que no supo qué hacer.

“No sabía si celebrar, si debía ser muy eufórico o no. Es mi primer gol con Saprissa y también pasé seis meses en Guadalupe”, afirmó Julen, quien antes de volver al cuadro morado para este campeonato estuvo seis meses con los guadalupanos en el Torneo de Apertura, donde fue el goleador del equipo.

“Estuve en ese equipo seis meses y la verdad me sentí muy bien, pero anotar con Saprissa fue una felicidad; es el equipo donde hice todas mis ligas menores, es el equipo que amo, donde crecí, donde jugó mi papá”, opinó Julen.

Para Cordero concretar fue importante, un respiro, expresó, porque siempre tiene en mente anotar y aunque apenas van dos fechas del campeonato, quería darse el gusto en su querido Saprissa.

“No hay nada más bonito que jugar en Saprissa, eso lo tengo claro. La afición, el estadio, esta camisa es diferente y voy a tratar de aprovechar cualquier minuto y oportunidad que me dé el profesor ( Jeaustin Campos)”.

Y Julen saca provecho, en los dos primeros compromisos entró de cambio. Ante Guanacasteca lució bien, tuvo buenos movimientos y le dio peso a la ofensiva y frente a los guadalupanos más no se le podía pedir: selló con gol el triunfo saprissista.

“En los entrenamientos trato de dar lo máximo y levantar la mano para que el profe (Jeaustin Campos) me utilice y si me da minutos es por algo y tratar de aprovecharlos. En el equipo hay bastante competencia, los once que ingresan lo hacen excelente, los que entramos de cambio también y eso es positivo para el equipo”.

Julen Cordero festejó el domingo ante Guadalupe su primer gol con la camiseta de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Cordero se ha sentido bien, quiere seguir en ascenso y claro, pasar de ser relevo a titular en la formación de Jeaustin Campos. Julen tiene claro por qué ha iniciado el certamen con el pie derecho.

“Jeaustin (Campos) me pone donde me gusta, donde puedo aportar al equipo y estoy feliz. Debo aprovechar cada minuto que me den”.

El joven atacante destacó que recibe el respaldo y consejo de sus compañeros, pero resaltó el apoyo de uno de ellos en especial.

“Ariel Rodríguez me ha dado muchos consejos, es alguien que aprecio bastante, en el camerino trata de hablarme y aconsejarme”.

Para Julen lo que bien empieza debe terminar igual. Es consciente que en Saprissa la presión es distinta y la exigencia siempre es ganar y jugar bien en todos los partidos, pero él asume el reto, se tiene confianza y como bien dijo: “antes cuando estuve en Saprissa, quizá estaba en posiciones donde no me sentía tan cómodo”.

Hoy la historia es diferente: está en el puesto que le gusta, en el equipo que le gusta y con el inicio que cualquiera desearía, dándole el triunfo a Saprissa.