Jugadoras no ven ‘ni pies ni cabeza’ a declaraciones del jerarca del fútbol femenino

Las declaraciones de Víctor Hugo Alfaro, presidente de la Unión Nacional del fútbol Femenino (Unifut), a Teletica Radio, este martes, donde indicó que jugar con público o sin público no tiene mayor relación con el desarrollo del fútbol femenino molestó a jugadoras y aficionados.

A las puertas de jugarse este jueves la Súpercopa femenina, a las 7 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, entre Alajuelense, bicampeón nacional, y el conjunto morado, las palabras del jerarca que rige al balompié femenino causaron indignación y malestar. Incluso la arquera Noelia Bermúdez las catalogó como inaceptables.

Alfaro indicó en el programa radiofónico: “Yo no creo que jugar con público o sin público tenga que ver con el desarrollo del fútbol femenino. Tenemos una gran ventana que es la televisión y mucha gente la va a ver”, expresó el dirigente, cuando parecía que el trofeo se disputaría a puerta cerrada.

Sin embargo, sus palabras no gustaron a los aficionados y jugadoras, quienes en sus redes sociales mostraron su disconformidad.

Posteriormente, el Deportivo Saprissa anunció en sus redes sociales que “la Supercopa femenina se jugará con público, tras lograr un acuerdo con la entidad rojinegra, luego de una extensa negociación.

“Como una institución que se ha caracterizado por ser pionera en impulsar al fútbol femenino, informamos que el partido de este jueves se jugará con un 25% de aforo”.

Aunque aún no se tenía determinado la forma de la venta de entradas, estas costarían entre los ¢2000 y ¢4000 y el ingreso a “La Cueva” se daría a partir de las 4 p. m.

La guardameta de Alajuelense y seleccionada nacional Noelia Bermúdez confesó que ellas juegan para el público, tratando de dar un buen espectáculo.

“Me parece increíble y hasta inaceptable, que la persona quién toma las decisiones en nuestro torneo nacional diga una cosa así. No lo comparto para nada, ni yo ni nadie. No tiene ni pies ni cabeza decir eso. Al final nosotros nos debemos al público y para nosotros es un regalo verlos allí y sé que esas personas están deseando ir al estadio”, comentó Bermúdez.

“No es lo mismo jugar en un estadio vacío, pero podemos jugar con 5.000 personas. Creo que la misma afición y el mismo entorno se va a encargar de exigir, a los clubes, a los jugadoras, a la prensa y afición. Ellos como cabezas de nuestro fútbol se tienen que poner al mismo nivel. Nuestra manera de hablar será en la cancha y la afición en la grada”.

La portera expresó que estas situaciones no son nuevas y es parte del desarrollo y la lucha que se están dando del fútbol femenino para equiparar los géneros.

“Estas cosas han pasado toda la vida. Lo que pasa es que antes no se sabía. Con el apoyo y la visibilidad que estamos teniendo, las cosas se están exponiendo y la misma gente se va a encargar de exigir, de hablar por nosotros o bien nosotras debemos hacerlo. Me he caracterizado por ser una jugadora que intenta decir las cosas cuando no me parecen y están siendo injustas para nosotras”, añadió.

Noelia, en sus redes sociales, también había mostrado su indignación previo a las declaraciones dadas a conocer en Radio Columbia.

“Que nos digan esto a las jugadoras es como que nos escupan en la cara. Por muchos años jugamos solamente con nuestras familias viéndonos, hoy que la gente desea ir al estadio los mismos tropiezos vienen desde adentro. ¡Qué injusto!

Por su parte, en su cuenta en twitter, la delantera rojinegra María Paula Salas añadió: “Que falta de seriedad, hay cosas que tenemos que cambiar y una de ellas son las personas que no quieren que el fútbol femenino crezca. Y está muy claro, verdaderamente cuesta llegar a entender este tipo de cosas”, escribió Salas.

Mientras tanto, la legionaria Stephannie Blanco apoyó a sus compañeras e indicó: “Para las jugadoras tener el apoyo de la afición no solo influye en nosotras sino que también es un plus para el fútbol femenino”, recalcó.