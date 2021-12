Jugadora de Alajuelense se marcha al fútbol italiano para cumplir su sueño de niña

Viviana Chinchilla firmó su mejor temporada en el fútbol nacional y el domingo viajará a Europa para jugar con un equipo italiano. (Rafael Pacheco Granados)

Viviana Chinchilla recibe constantes felicitaciones, tanto por su cumpleaños 27 como por la aventura que está a punto de emprender, al convertirse en legionaria.

La mediocampista viene de hacer una campaña brillante con Alajuelense. Ella fue una pieza clave en la Liga para la obtención del bicampeonato y de la Supercopa. Es una de esas jugadoras que en 2021 lo ganaron todo.

Además, por su nivel entró en los planes de Amelia Valverde en la Selección Femenina y por si fuera poco, el domingo viajará a Italia, para cumplir su gran sueño de niña: jugar en el extranjero, al firmar con el Pink Bari.

¿Cómo es que se gestó esa posibilidad para irse a jugar a Italia?

Esto surgió por una amistad de Gaby Guillén, que coloca a jugadoras en otros países. Él me contactó y al principio en el equipo italiano querían que me fuera después de la final cuando ganamos el bicampeonato. Querían que a los cuatro días ya estuviera allá y lo rechacé, porque no iba a tomar una decisión tan apresurada.

¿Y después qué ocurrió?

A los días me escribió el gerente del equipo, preguntándome que si aún estaba disponible y yo le dije que sí, pero que cuándo me tendría que ir. Era a finales de diciembre y entonces le respondí que sí. Empezamos a hablar, a negociar y demás y fue así como se dio.

¿Qué analizó para después de haberlo rechazado, en el segundo intento dar el sí?

Yo lo que pensé es que si me estaban buscando es por algo y porque es una gran oportunidad. El sueño de cualquier futbolista es irse a jugar afuera, pero que apareciera la oportunidad dos veces seguidas en el mismo equipo era porque de verdad tal vez les interesaba y porque de verdad era para mí. Fue así porque la tomé.

Mi sueño siempre había sido irme a jugar afuera y lo único que yo quería era un poco más de tiempo para dejar lo del trabajo y todo acomodado, tener tiempo para pensar los pros y las contras y así fue como tomé la decisión al final.

Va para el Pink Bari. ¿Qué sabe del equipo?

El equipo ahorita sé que está en la tercera posición, estuvieron prácticamente la primera vuelta de primeras, fue en la última vuelta que perdieron un par de partidos pero está a tres puntos del primer lugar y el objetivo es ascender. Yo iría a jugar para ascender, el contrato es por cinco meses para ascender y en caso de que el equipo ascienda existe la posibilidad de que yo decida si me quiero quedar o no y así está todo por el momento.

Este 2021 fue prácticamente su mejor temporada en la liga femenina. ¿Qué puede decir ese rendimiento?

Fue un gran año para mí. Futbolísticamente en rendimiento sí me siento muy bien. De hecho eso fue otra cosa que pensé, porque es ir a ganarse un puesto allá. Aunque en Alajuelense no tengo asegurado un puesto, estaba siendo titular.

Y estaba entrenando con la Selección también, que me perderé el mes de enero, que es de preparación para la eliminatoria. Había muchas cosas que me tenían pensando, pero al final pensé en mí, es mi sueño, voy a cumplirlo, a vivir la experiencia y a hacer un buen papel allá.

¿Cómo reaccionó Alajuelense cuando usted contó lo que estaba pasando?

(Ríe...). Al principio se lo conté a la profesora Gaby (Gabriela Aguilar) y ella me aconsejó que aprovechara la oportunidad. Luego hablé con Merce (Mercedes Salas) y vacilándome me decía que no me iba a dejar ir ahí, porque son años de convivir en el fútbol con ella.

Al final me reuní con don Rodolfo Víquez, con Merce, ellos siempre me apoyaron y estuvieron anuentes de permitirme vivir esta experiencia. Igualmente, en la Liga me dijeron que las puertas quedan abiertas, ya sea que vuelva dentro de cinco meses, en un año o cuando sea el momento.

¿Y en su casa qué le dijeron?

Al principio, cuando rechacé la oferta primero a mi mamá solo le faltó decir que dónde firmaba para que me fuera (ríe...). Porque ella me ha apoyado mucho desde chiquitita en esto del fútbol y obviamente que me vaya a jugar afuera ella lo ve como un sueño de ella hecho realidad.

Para esta otra ocasión no les dije, hasta cuando me enviaron el vuelo se lo mandé por mensaje a ella y ya me llamó llorando emocionada porque me voy. Mi familia está demasiado feliz, siempre me han apoyado y de hecho mi hermana anda buscando vuelo para ir a pasar allá Año Nuevo conmigo. Yo tengo tiquetes para irme el domingo.

El equipo femenino de Alajuelense tiene muchas figuras y eso a veces es difícil de manejar, pero da la impresión de que con ustedes eso no es así. ¿Qué opina de eso?

Por dicha es parte y virtud de los profes, que han sabido lograr manejar el camerino, porque sí es cierto que hay muchas figuras. Incluso se dice que lo más seguro es que va a llegar Shiry (Shirley Cruz) y es otra jugadora de experiencia, muchísima, que nos va a aportar muchísimo y va a haber más competencia.

Eso es virtud de los profes, que han sabido manejar el camerino como tiene que ser y ahí ninguna es más que otra, todas tenemos el mismo valor y esté fulanita o la otra, el profe confía 100% en todas las jugadoras que estemos en la plantilla.