Jugador sancionado seis meses por golpear árbitro: ‘El informe arbitral miente, es una locura’

Ignacio Salomón inició en las ligas menores del Saprissa y en la Liga de Ascenso actúo para San José FC, Carmelita y Uruguay de Coronado. Cortesía Uruguay de Coronado

Al darle un vistazo a las redes sociales, Ignacio Salomón, volante del Uruguay de Coronado, no podía creer lo que estaba leyendo: el Comité Disciplinario de la Liga de Ascenso, le había sancionado con seis meses de suspensión y 40 mil colones de multa.

En el informe arbitral se consigna que Salomón fue expulsado en el juego de ida de los cuartos de final ante el Puntarenas FC (1-3), el pasado domingo 17 de abril, por agredir al árbitro Raúl Eduarte, según escribió el mismo silbatero, afirmación que desmiente tajantemente el futbolista a La Nación.

Ignacio, quien es de origen argentino, e hijo del entrenador Cristian Salomón, no oculta que tiene sentimientos de frustración y dolor, por las aseveraciones de Eduarte en el informe, pero aseguró que su conciencia está tranquila y apelará el castigo y los alcances del mismo, pues considera las acusaciones falsas y calumniosas.

“La verdad me sorprendió muchísimo lo que se decía en las redes sociales, porque hasta el viernes en la tarde no conocía el informe. En él se consigna un golpe en las costillas al árbitro, pero eso nunca pasó. Me dolió mucho y lamentablemente no habían cámaras para poder defenderme y presentar los videos en mi descargo”, manifestó Salomón a La Nación.

‘El informe arbitral miente, es una locura. Imagínese que yo tengo tres años jugando en la Liga de Ascenso con San José FC, Carmelita y el Uruguay y además hice ligas menores en el Deportivo Saprissa y nunca me habían expulsado. No entiendo qué es lo que pasó, por qué me hacen esto. A veces pienso que es por ser extranjero”, agregó.

Pero ¿qué pasó en la acción, para que el réferi central decidiera mostrarle la tarjeta roja a Salomón? El mismo jugador dio su versión y sentenció que fue una reacción espontánea del silbatero, quien nunca le explicó por qué lo sacó del compromiso.

“Hay una jugada donde mi compañero (Ninrod Picado) se barre y el árbitro (Raúl Eduarte) lo va a expulsar. Eduarte empieza a trotar y yo voy a su lado, en diagonal, pero en eso él gira y cambia de dirección y choca conmigo. Por acto impulsivo me saca la tarjeta roja y deja al equipo con nueve hombres en el terreno de juego”, explicó Salomón.

“Después de eso, no pasó nada más. Yo le pregunto: ‘¿Profe, por qué me expulsó?’. Nunca le grité o lo ofendí, incluso tenía las manos atrás. No me dice cuál es la razón y termina expulsándome a mí, a mi compañero Ninrod Picado y al entrenador”, acotó.

El primer sorprendido

El volante de 1,85 metros de estatura, insistió en que nunca golpeó al árbitro central o lo empujó, que todo fue un choque circunstancial y reiteró que todo se dio cuando el silbatero cambió de dirección y se toparon de frente. Asimismo, dijo que por diferencia de estatura no habría podido golpearlo en las costillas, como se afirmó en el informe.

“Es gravísimo que se mienta de esa manera. Alguno de los árbitros debió estar observando la jugada. Jamás iba a agredir a una persona, no entiendo, soy el primer sorprendido por todo lo que pasó. Mi intención era defender a mi compañero y al final los expulsados fuimos tres”, sentenció Salomón.

En cuanto a la sanción de seis meses, Ignacio fue informado que al ser la primera vez, que supuestamente incurre en este tipo de faltas, se acordó que debe cumplir con la suspensión parcial, por lo que tendrá que estar fuera de las canchas tres meses. Solo en caso de que volviera a cometer una infracción semejante tendrá que cumplir con la pena completa.

“Igual voy a conversar con mi abogado, para conocer el alcance de la sanción. Mi intención es apelarla y no cumplir ni siquiera esos tres meses, porque es totalmente injusto. Vamos a presentar el descargo con el fin de poder aclarar lo sucedido y resolverlo cuanto antes”, manifestó Salomón.

“Aún nos tienen que explicar si son tres meses, una vez que se dio a conocer la sanción o bien es durante el próximo campeonato. Mi vinculación con el Uruguay de Coronado finalizó, por lo que es importante para mí aclarar la sanción, porque puede ser perjudicial para mi carrera deportiva”, dijo Salomón.

El joven de 22 años, quien actualmente estudia para entrenador de fútbol, agradeció a su familia y amigos por el apoyo que ha recibido.

“Los que me conocen saben que soy una persona tranquila, que no me gusta pelear ni esas cosas; le pueden preguntar a mis compañeros. Mis amigos y mi grupo familiar me han motivado mucho en estos días. Ellos saben que sería incapaz de hacer algo así. Vamos a llegar hasta el final para demostrar que no es cierto lo que dice el informe”, puntualizó Salomón.

