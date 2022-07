Jugador de Saprissa le hace la cruz a las lesiones y regresa a las canchas como un niño

Las lesiones lo martirizaron, le quitaron la paz, lo sacaron de la Selección y durante el último mes y medio estuvo lejos de las canchas.

Primero sufrió un desgarro en la pierna izquierda que le impidió estar con la Tricolor en los últimos juegos de la eliminatoria. Se recuperó y luego, también en la pierna izquierda, se le presentó una ruptura parcial del Aquiles.

“Pensé que nunca iba a vivir momentos así, pero tuve a mi esposa, mi hija y mis padres, quienes me ayudaron. No me dejaron desmayar y aquí estoy en la lucha. Ahora eso de las lesiones lo rechazo, Dios me va a proteger de la mejor manera”, dijo feliz Ricardo Blanco, quien el domingo fue titular con Saprissa ante Grecia y jugó bastante bien.

"El fútbol me abrió los ojos, debía descansar, no todo era al ciento por ciento y ahora, madurar y aceptar cuando llegan las cosas", dijo Ricardo Blanco, quien se traza como meta no ser expulsado.

Blanco recordó que por momentos se desesperó; estar fuera de los terrenos de juego no fue nada sencillo para él.

“Lo sufrido en los últimos meses me golpeó, pero me ayudó a abrir los ojos y a valorar más la familia. El fútbol es cambiante y hay instantes donde uno quiere desmayar, pero la familia me apoyó. Anhelaba demasiado volver, pero mi esposa y mis papás me ayudaron a tener paciencia, regresar cuando me sintiera bien para no tener una recaída y le agradezco mucho a ellos”.

Ricardo volvió a su carril derecho frente a Grecia, colaboró en defensa, se sumó al ataque, abrió la cancha, pidió el balón y hasta llegó a meter fuerte la pierna en el uno a uno contra el rival.

“Me sentí como que iba a debutar, lo tomé como un niño, como si fuera mi primer juego y me entregué al máximo”, destacó Blanco, quien agregó que físicamente estuvo bien, pero prefirió salir cuando la cancha se puso pesada debido al aguacero que cayó.

“Me siento súper bien, pero tengo pocos días de entrenar y gracias a Dios trato de ser un jugador profesional, cuidarme en la parte física. Me sentí muy bien, estaba supuestamente para determinados minutos, pero de fiebre quise seguir un poquito más”.

[ Saprissistas no se perdonaban otra derrota ]

Blanco reconoció o al menos eso cree él, que las lesiones se pudieron producir porque se excedió en horas de entrenamiento; casi no descansaba y el cuerpo se le agotó.

“Sí tengo que ser sincero: llegó un momento en que el cuerpo me pidió parar. Hubo instantes en que me excedí al entrenar, siempre al doble y el cuerpo me pidió descansar. Gracias a Dios aprendí y ahora debo cuidarme en este torneo, hacer las cosas de la mejor manera, tener la mejor alimentación y profesionalismo y sobre todo el descanso”.

¿Volver a la Selección? Copiado!

“Me quiero concentrar primero en Saprissa, hacer mi mejor trabajo aquí, mi mejor versión y si la Selección es para mí, bienvenida sea, pero primero tengo que ser campeón en Saprissa”.

Ricardo ve el fútbol de otra manera, buscará estar concentrado sólo en jugar; por eso se trazó como meta no ser expulsado.

“Quiero evitar toda expulsión, el semestre pasado me expulsaron dos veces. Tenía muchos años de no ver la roja, cometí mis errores, uno aprende y quiero concentrarme en jugar calladito, no meterme en polémicas y hacer lo que me corresponde: jugar”.

Ricardo fue aplaudido por los seguidores morados y como él mencionó, el fútbol está lleno de cambios. Hoy lo ovacionan y hace un tiempo atrás algunos lo criticaban y hasta lo llegaron a abuchear.

“Pasé por momentos donde mi primera etapa no era del agrado de la afición, pero es normal, tenía que cambiar muchas cosas y ahora escucho comentarios positivos y me da full motivación. Mi trabajo es pico y pala, luchar por esta camiseta”, manifestó Ricardo Blanco.