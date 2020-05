“Entré a este deporte junto a una amistad, Kevin Umaña. Un día llegó y me dijo que fuera a ver fútbol playa, empecé a practicarlo y me enamoré de la disciplina. Debuté en el Proyecto Gol y he venido jugando con el equipo en los campeonatos de Primera División. La verdad que la disciplina me ha acogido muy bien y espero que cuando todo lo de la pandemia pase regresar a la acción”, sentenció.