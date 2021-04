“A mí me tocó vivirlo muy leve gracias a Dios, casi no tuve síntomas y uno se siente un poco ‘ahuevado’ porque está en la casa y esto es lo que le gusta a uno, jugar al fútbol. Esto es la pasión de uno, uno quiere estar entrenando, en competencia y cuando a uno le toca el retorno, en mi caso, a mí me dolieron un poco las articulaciones, pero todo en coordinación con la parte médica y el preparador físico, creo que aquí se lleva muy bien, saben manejar las cargas y se hace un trabajo excelente”, confesó el mediocampista de Naranjo.