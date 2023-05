Jugadas vistosas de Carlos Mora con Alajuelense son herencia de otro deporte

Carlos Mora está inspirado y tiene razones de sobra. Después de que en este mismo torneo tuvo un bajonazo en su rendimiento, el extremo derecho levantó su nivel y llegó encendido a la recta final del campeonato.

¿Cómo es que él logra hacer esas jugadas vistosas que suelen darse muy poco en el campeonato nacional? ¿Cómo consigue ese tipo de goles?

El volante de Alajuelense se tenía guardado un secreto, algo de lo que se había hablado muy poco hasta ahora y que dejó ver cómo es que este pupilo de Andrés Carevic desarrolló una destreza distinta.

“Me he puesto trabajo extra, también cuando estaba pequeño jugaba mucho fútbol sala y es mucha técnica ahí, mucha intensidad y en el fútbol también. Por ese lado gracias a Dios lo he trabajado, me he esforzado y voy por buen camino”, reveló Carlos Mora.

Ese detalle influye mucho en ese estilo de juego que él tiene, que viene como herencia de otro deporte.

Pícaro y atrevido, con acciones que algunas veces no le salen como las piensa, pero las intenta. Y que cuando lo consigue, por lo general están destinadas a ser una asistencia o un golazo.

El secreto del manudo está en el fútbol sala, igual que pasó por ejemplo con Daniel Colindres, quien también jugó esa disciplina.

“Lo del fútbol sala fue cuando estaba más pequeño, aproveché la banda y a veces yo iba por dentro y Charlie (Carlos Martínez) por fuera o al revés, eso pudo enredar un poco y estar el juego por fuera. Concretamos las que tuvimos. Claramente nos hizo falta más en el segundo tiempo, pero creo que hicimos el partido que teníamos que hacer y vamos más fuertes que nunca a casa”, analizó Carlos Mora.

Lo dicho por el futbolista de la Liga revive aquella famosa conversación en vivo a través de redes sociales entre Ronaldo y Juan Sebastián Verón en 2020, cuando ese tipo de interacciones se puso de moda durante el confinamiento por la pandemia.

Esa vez, el exastro brasileño detalló en la amena charla con Verón: “Empecé a jugar al fútbol sala, que para mí es donde deberían empezar todos los jugadores. Se aprende muchísimo con el espacio reducido, se aprende a manejar el balón, a tenerlo cerca, tener contacto con otros jugadores... Cuando llegué a entrenar en un club los fundamentos los tenía bastante avanzados”.

Lo dice Ronaldo, quien tiene un lugar de privilegio en la selecta lista de quienes ha sido los mejores futbolistas del planeta: El fútbol sala permite el desarrollo de habilidades distintas, de otras destrezas.

Y es lo que pone en práctica Carlos Mora, ejecutando todos los conceptos de fútbol once y tratando de hacer al pie de la letra lo que le pide Andrés Carevic.

“Trabajo diagonales, uno contra uno, movimientos que normalmente hago en el partido, creo que por ahí está la cosa”, destacó.

Después del tanto ante Puntarenas que él mismo definió como el mejor gol de su carrera, el rojinegro volvió a decir presente en la red, en lo que fue el partido de ida de la semifinal entre Cartaginés y Alajuelense.

La serie está 2 a 2 y él fue el autor de los tantos de la Liga en el Fello Meza.

Es un doblete que podría valer oro puro para Alajuelense, porque en estas instancias, el gol de visita funciona como criterio desempate.

Tiene desafíos y jugar en el extranjero es uno de sus anhelos, así como vestir el uniforme de la Selección de Costa Rica en un Mundial. Parecía que hace unos meses estuvo cerca de las dos cosas, pero no era el momento. Son metas pendientes y se enfoca en el hoy.

“Estamos por el presente, por el hoy, en eso estamos. Trabajamos para el hoy, para el futuro, para el mañana. Vamos paso a paso con humildad y creciendo”, reseñó.

Y ya pasó la página de lo que fue el primer doblete de su carrera. Al igual que sus compañeros de la Liga, Carlos Mora está enfocado en lo que será el partido de este sábado contra Cartaginés, en el que solo uno de los dos equipos avanzará a la final de la segunda ronda del Clausura 2023.

“Tenemos el gol de visita, vamos más fuertes que nunca, queremos ser contundentes en casa para finiquitar la serie”, insistió.

Le tocó aportar goles que podrían tener un significado crucial para la Liga, pero el extremo considera que no por eso es más que nadie en el equipo.

“Todos somos importantes, no solo uno. Desde Leo (Leonel Moreira), el que va a la banca y el que está en la gradería. Todos somos importantes. Si estamos jugando hay compañeros apoyando y si uno no juega vamos a apoyar. Eso es lo que nos caracteriza”, opinó Carlos Mora.

Alajuelense tiene el gol de visita de su lado. Sin embargo, en el mismo equipo saben que no se pueden fiar de eso y prometen que este sábado harán todo y más para ser los vencedores en esta serie de muerte súbita contra Cartaginés.

La Liga anunció que antes del duelo contra los brumosos, habrá un homenaje para su capitana, Shirley Cruz.

