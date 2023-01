Juan Carlos Rojas: ‘Tenemos que asumir ese reto de ser los favoritos’

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, atendió a los medios de comunicación y de una vez, sin mucho preámbulo avisó a los demás equipos: “Somos campeones y vamos por el bicampeonato”, dijo Rojas en sus primeras declaraciones en la conferencia de prensa en el Estadio Ricardo Saprissa.

¿Cuál fue la prioridad con el equipo de cara al inicio del próximo torneo?

La prioridad número uno era sostener y retener esa base, tanto así que hubo algunas propuestas del exterior por algunos jugadores nuestros y no llenaron las expectativas de lo que eso podía ser, a nivel de sustituir a figuras de ese tipo.

Además queremos hacer a nuestra afición orgullosa en el cómo jugamos y en ganar títulos, por eso la estrategia principal a nivel del equipo fue retener un grupo que hizo un gran torneo prácticamente de principio a fin.

Fue el equipo menos goleado en la historia de los torneos cortos y nos sentimos muy contentos con la fortaleza de ese plantel. Sentimos que el equipo está muy fuerte para luchar por el bicampeonato, claramente esa es la meta y nos sentimos sumamente satisfechos.

¿Por qué usted dice que Saprissa es favorito?

La mayoría de las veces tenemos equipo para ser considerados favoritos y tal vez cuando a veces no está el talento como uno quisiera, creo que Saprissa tiene ese extra o plus, donde hemos demostrado que el grupo tiene un intangible que lo hace un gran aspirante al título.

En este caso creo que es evidente que habiendo hecho el torneo tan contundente que hicimos y si vemos la tabla final, Saprissa hizo más puntos que cualquier otro equipo y fue campeón de manera muy merecida, jugando muy buen fútbol, tanto en la fase ofensiva como defensiva. Salimos campeones hace como dos meses y al equipo que teníamos logramos retener prácticamente todo los jugadores y además veo seis refuerzos, dos que vienen de afuera, los dos que regresan de lesiones y los dos que teníamos a préstamo. Tenemos que asumir ese reto de ser los favoritos, tal vez otros piensan que no, pero esa es la mentalidad, somos los campeones y vamos por el bicampeonato.

"Tenemos un equipazo y sentimos que el plantel está muy fuerte para luchar por el bicampeonato", dijo Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, quien saludó a Justin Monge, durante su presentación oficial. (Jose Cordero)

¿Cómo retuvo a jugadores que tenían ofertas del exterior?

Yo siempre he dicho que vamos a apoyar a los jugadores y tenemos que velar por los intereses, pero nunca le hemos cortado las alas a nadie. No necesariamente siempre se obtiene lo que uno quisiera y las propuestas no son netamente la parte económica, sino también la humana.

Dichosamente los jugadores están muy contentos aquí. Los futbolistas cuando llevan seis meses en el primer equipo se sienten bien tratados, sienten que están en las condiciones. No están desesperados por irse, eso nos da las posibilidades de manejar las cosas y decir qué sí y qué no y cuándo. Eso respalda, vamos a seguir trabajando para que cuando un jugador salga sea un paso en firme y no pasos que no han salido y al rato regresan. Tenemos un equipo sólido, podemos soñar con cosas grandes, no solo el bicampeonato, también la Concacaf.

Tal vez de aquí a unas semanas estoy presentando alguna venta, pero hoy los jugadores están contentos y en el futuro veremos qué pasa.

¿Les interesa Allan Cruz?

En este momento no está dentro de los planes.

Juan Carlos Rojas dictó sentencia en el caso de Aarón Cruz

¿Ya la planilla está cerrada en el tema de contrataciones?

No cerramos las puertas a una posible llegada, pero ya estamos contentos y con total convicción de que este equipo está para alzar la copa.

En cuanto a incorporaciones para efectos prácticos veo que la planilla está completa. Es una gran planilla para alzar el bicampeonato y tenemos un equipazo. No cerramos puertas, aún está abierta la ventana y si se presenta algo que haga sentido lo veremos, pero no estamos desesperados buscando a alguien.

¿Cómo ve a la Liga para el torneo?

La verdad que no voy a opinar de otros equipos, los otros clubes tomarán su decisión de si no alcanzaron los objetivos y están cortos en algún lado y entonces tienen que ser muy activos en contrataciones. Yo creo que hay grandes rivales al frente, muchos equipos se han fortalecido y han hecho lo que pareciera en el papel buenas contrataciones y va a ser un campeonato muy competitivo. Hay seis o siete equipos que pueden clasificar, hay escuadras muy fuertes que se van a quedar afuera por cuestión de cupos. Los cuatro tradicionales están muy fuertes.

¿Por qué en sus redes sociales habló de darle crédito al trabajo de Ángel Catalina?

Este tema sobre Ángel, quien ya lleva poco más de año y medio, ha sido un trabajo donde mucho de lo que se ha hecho tal vez no sea tan visible. Es un paso más con la profesionalización y sostificación de la estructura deportiva, tanto en divisiones menores como mayor. Además del uso de herramientas metodológicas, de metodologías de trabajo, son un montón de cosas donde había una base, pero por supuesto por la experiencia de Ángel en el Betis y otros clubes, nos ayudó a dar un paso al frente.

Mucho de eso no se ve a corto plazo, aunque los resultados en divisiones menores han sido más rápido de lo que hubiéramos pensado y estamos muy contentos. También se han dado críticas a nivel del equipo mayor en tema de fichajes, pero en el certamen pasado ya se vio el trabajo de Ángel. También ya totalmente consolidado él en conocer el país, el mercado y siempre hemos estado contentos con él y no tenía duda de que su labor se iba a ver reflejada y este es un gran momento para decir las cosas como son, es un gran profesional y esperamos que esté aquí mucho tiempo.