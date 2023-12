Juan Carlos Rojas: ‘Saprissa tiene el mejor proyecto deportivo del país’

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, aún saborea la obtención del título 39 para la institución. Está feliz y motivos le sobran, afirmó que siempre confió en lograr el tricampeonato, pero tampoco se duerme en los laureles y por eso se enfoca en que el equipo alcance el tetracampeonato.

En entrevista con La Nación, Rojas habló del éxito que tiene la parte deportiva de la institución al planificar cada campeonato. También calificó a Vladimir Quesada como un gran técnico, un ganador, contó por qué lo escogieron para estar al frente del plantel y opinó que muchos fueron injustos con sus valoraciones hacia el timonel.

- ¿Desde que inició el campeonato y hasta el final, usted siempre estuvo seguro de que Saprissa lograría el tricampeonato?

- No sé si usar la palabra seguro porque esto es fútbol y al final cualquier cosa puede pasar. Sí le digo que estaba con mucha confianza en el equipo, porque veníamos de un bicampeonato que fue muy sólido, con un rendimiento muy alto, tanto en la 37 como en la 38. Un equipo sumamente sólido en todas sus líneas y para este torneo conservamos prácticamente la totalidad de ese plantel y con algunos refuerzos que llegaron en posiciones puntuales y eso nos daba mucha confianza que la planificación y el grupo que teníamos, sin duda íbamos a ser muy fuertes para defender el cetro.

- ¿En planificación y preparación de los campeonatos, Saprissa le saca ventaja a los demás equipos?

- No sé si es ventaja o no, cada quien podrá analizar eso. Yo le hablo de nuestro equipo, pero sí le digo que me parece que la gente en general no le ha dado suficiente mérito a Saprissa en cuanto a las razones de por qué tenemos el éxito que tenemos. Va más allá de simplemente temas como el ADN, que por supuesto es algo muy importante y se habla mucho y es uno de los elementos diferenciadores. Pero más allá del ADN hay una planificación detrás y una metodología, por eso digo que estos resultados, 10 títulos de los últimos 20 torneos jugados, con un tricampeonato, no son casualidad.

“De pronto se alinean las estrellas y uno puede conseguir un campeonato, pero ya 10 de 20 y tres seguidos es producto del trabajo y una planificación. Es producto de un proyecto deportivo muy sólido y creo que los números y los trofeos así lo dicen, que Saprissa tiene el mejor proyecto deportivo del país y es muy difícil decir lo contrario. Tal vez por fichajes menos rimbombantes que otros no se ha dado el mérito de la planificación deportiva”.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, quien aquí celebró junto a Christian Bolaños, expresó que al club no se le ha dado el mérito suficiente en cuanto a las razones por las que han tenido tanto éxito. (MAYELA LOPEZ)

- ¿Qué los llevó a escoger a Vladimir Quesada como el técnico del equipo?

- En su momento, obviamente el cambio no estaba previsto, fue una variante repentina, por las circunstancias ya sabidas. Consideramos que en medio de un torneo, lo ideal era ver si teníamos la solución a lo interno, con alguien que conociera la institución y que de pronto conociera el plantel y que nosotros también conociéramos a ese entrenador. Ante eso vimos que en el club teníamos a alguien como Vladimir Quesada que es de la casa, que ya había ganado un título con nosotros. Conocemos perfectamente sus valores y fue una decisión natural la que se tomó en ese momento. En vez de ir hacia afuera la mejor solución era designar a Vladimir como el entrenador.

- ¿En el transcurso del campeonato por resultados que no se dieron, algunos fueron injustos con Vladimir?

- Sí claro y lo he dicho. Me parece que varia gente fue muy injusta en su análisis con Vladimir Quesada e incluso en los llamados a quitarlo. Que no se le diera el mérito apropiado, está claro que Vladimir es un gran técnico y lo ha demostrado ya en las dos ocasiones anteriores que dirigió a Saprissa, donde tuvo rendimientos muy altos. Lo cierto es que gana partidos, tiene rendimiento, gana títulos y el equipo le responde. Si uno ve los parámetros objetivos, Vladimir es un gran entrenador. Creo que de pronto por su personalidad que proyecta o pareciera ser un poquito más tranquilo, y eso me parece ha confundido a muchos. Los ha hecho interpretar de manera equivocada que le falta carácter, o que le falta sangre y eso es absolutamente falso.

“Vladimir es un gran líder, quizá con un estilo diferente a otro tipo de técnico, pero es un gran líder. Es alguien que quiere ganar, es un ganador, conoce los valores y se desvive por Saprissa. Me alegra por él que haya obtenido un bicampeonato y nos dio el tricampeonato con el mejor torneo a nivel numérico en la historia de los torneos cortos y con 12 victorias al hilo. Además pasó muchas adversidades, porque la tuvo difícil, tenemos la mejor planilla del país, pero llegamos a tener hasta 13 bajas, pero logró sostener emocionalmente al equipo y unirlo más”.

- ¿Por lo que ha conseguido Vladimir, les da tranquilidad que tienen técnico para rato?

- Estamos convencidos de que Vladimir es un gran técnico y nos encanta que sea alguien de la casa y alguien que comparta y promueva los valores del club. Estamos deseos de que Vladimir pueda estar por mucho tiempo, usted sabe cómo es el fútbol, pero ciertamente él cuenta con mucho crédito para seguir respaldándolo.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, afirmó: "Algunos han interpretado de manera equivocada que a Vladimir Quesada le falta carácter o que le falta sangre, y eso es absolutamente falso", sobre el entrenador del equipo. (MAYELA LOPEZ)

- ¿Tras lograr el tricampeonato, hay algún premio económico para jugadores y el entrenador?

- Sí. Siempre hay un premio, desde hace años está establecido, pero el monto no lo revelo, eso es algo que manejamos a lo interno.

- Usted habla de que ya piensa en la 40. ¿Le gustaría como presidente llegar a alcanzar un segundo hexacampeonato en la historia del club?

- Sería espectacular, pero vamos paso a paso, por ahora el tetracampeonato es nuestro enfoque.

- Con el plantel en este momento, más los tres refuerzos, ¿tiene Saprissa equipo para dar la pelea en la Copa de Campeones de Concacaf?

- Esa es la fe y tenemos la confianza de que así sea, porque tenemos un equipo sólido, bien amalgamado, que ha tenido continuidad y eso es fundamental en esto y tiene suficiente liderazgo para competir de buena manera. Queremos avanzar en la llave, sabemos que no es fácil, el crecimiento de lo que pasa en la MLS es exponencial, incluso paśandole a clubes de México. La Copa de Campeones de Concacaf es muy difícil, pero bueno sabiendo que tenemos ese reto, hemos hecho el esfuerzo de darle continuidad al grupo y traer refuerzos, porque tenemos la aspiración de ser competitivos.