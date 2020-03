La principal preocupación es la incertidumbre porque es muy difícil planear cuando no se sabe qué pasará. No sabemos si terminaremos este torneo, es más, no sabemos si el próximo torneo se arrancará a tiempo y con público, en julio, entonces un panorama así lo hace complicado. Si uno sabe qué es lo que viene se pueden tomar medidas fuertes o no tan fuertes. Hoy no sabemos, pero lo que queremos es que se reanude con la misma estructura: los 12 equipos intactos y que el fútbol sea sostenible.