Juan Carlos Rojas resalta movimiento hecho por Ángel Catalina que da frutos al Saprissa

Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, trata de pasar inadvertido tanto como sea posible. El español busca conservar un perfil bajo y salir poco en los medios, especialmente en las instancias finales, donde, ante el triunfo, prefiere dejar que los reflectores se centren en los jugadores y el cuerpo técnico.

Recientemente les dio la alegría a los aficionados morados al renovar a Esteban Alvarado y a Warren Madrigal. Sin duda, una de las noticias más importantes para los saprissistas fue cuando el club anunció este lunes que extendió el vínculo de Kendall Waston.

Catalina fue quien llevó el peso de la negociación con Waston y su esposa, Priscilla Robles, y al final, el defensa firmó hasta mayo de 2027.

El gerente deportivo no solo está atento a firmar a quienes terminan contrato con el club, sino que también sigue de cerca a futbolistas que podrían convertirse en refuerzos para el próximo campeonato.

Analizar y ser acertado en el momento de contratar le valió el reconocimiento de Juan Carlos Rojas, presidente del club, quien destacó una de las incorporaciones de Catalina.

“Debo decir que la movida de Ángel Catalina el año pasado al negociar la llegada al club de Youstin Salas fue magistral... No pensé en aquel momento que podríamos traer a ese jugadorazo, pero se logró y ha sido una pieza clave en Saprissa”, escribió Rojas en su cuenta de Twitter.

Youstin Salas ha sido un punto destacado para los morados, no solo en los torneos anteriores que le dieron al club el título número 37, sino también en el presente campeonato, donde el futbolista responde en el puesto en el que lo utilicen.

En varias ocasiones Ángel Catalina ha recibido el reconocimiento de Juan Carlos Rojas por su labor en la institución.

Ha jugado como lateral derecho e izquierdo, así como en la contención y Salas no desentona. Por su buen desempeño, Youstin recibió el reconocimiento de ser convocado a la Selección e incluso fue al Mundial de Qatar, donde jugó en el tercer partido contra Alemania.

“Siempre me preparo para ser titular, independientemente de si me ponen o no, y mi rol siempre será el mismo”, ha dicho Youstin sobre su trabajo en la cancha con Saprissa.